Друзей принца Уильяма и Кейт Миддлтон обвинили в краже – причина

Принц Уильям. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Соседи королевской семьи Дэвид Чолмондели и его супруга Роуз Генбери оказались в центре скандала. Их обвинили в незаконном завладении китайским антиквариатом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Китайские интернет-сыщики подняли шум вокруг семейной резиденции 7-го маркиза Чолмондели — Хоутон-холлом. Они увидели в особняке, имеющем 106 комнат, антикварные ценности. По их мнению, их похитили еще при династии Цин.

Сеть разразилась обвинениями в сторону хозяев дома — друзей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. По мнению людей, Дэвид Чолмондели и его супруга Роуз Генбери живут в доме с награбленными богатствами.

Если раньше Роуз подозревали в измене с принцем Уильямом, то теперь ее представили в роли воровки.

Ранее в этом доме проживала семья Сассон, получившая прозвище "Ротшильды Востока". Они обогатились благодаря торговле текстилем, чаем и опиумом в Индии та Китае в 19 веке.

Самые большие деньги они получали "века унижения" Китая с 1839 по 1945 год. Тогда миллионы ценных артефактов были разграблены британскими и французскими солдатами, среди них были и вещи династии Цин.

Поэтому определить судьбу предметов той эпохи довольно сложно, хотя владельцы имения заверили, что все предметы были куплены, а не украдены.

"Предметы китайского происхождения на фотографиях, на которые вы ссылаетесь, были приобретены семьей Уолпол, первоначальными владельцами Хоутона, в XVIII веке, в середине династии Цин, в основном через агентов, а не непосредственно в Китае", — заявил представитель Хоутон-холла.

Также он отметил, что эти предметы не были разграблены, а в основном предназначались для экспорта в Европу.

"Было бы трудно найти коллекцию загородного дома, будь то частная или принадлежащая Национальному фонду, в которой не представлены предметы, приобретенные в Китае. Это справедливо для большинства европейских и американских коллекций", — добавил представитель.

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