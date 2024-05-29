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ДТП з Ілоною Гвоздьовою — які подробиці розкрила танцівниця

29 травня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, що з її автомобілем після ДТП
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна з найвідоміших українських танцівниць, переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова згадала ДТП за своєї участі. Педагогиня-хореографиня в деталях розповіла, чому сталася ця аварія і чому, за її думкою, це навчило її.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла в інтерв’ю на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Ілона Гвоздьова висловилася про ДТП, в яку вона потрапила

Ілона наголошує, що ця ДТП була дуже прикрою, адже вона завжди не могла зрозуміти, як можна потрапити в неї на звичайних парковках. Вона заявила, що дівчина, яка врізалася в неї, просто не бачила, що на парковці є інші автомобілі.

"Чесно кажучи, була дуже прикра аварія. Я завжди їздила на парковках і думала, як можна потрапити на парковках в ДТП? Це сталося зі мною… Але, дякувати Богу, не я була винною. Просто дівчина, коли виїжджала на дорогу, не бачила, що там є інші автівки, і то була я", — наголосила Ілона Гвоздьова.

Илона Гвоздева во время интервью
Хореографиня Ілона Гвоздьова під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Однак, танцівниця вважає, що ця аварія стала своєрідним знаком для неї, адже останнім часом вона мала дуже швидкий ритм життя. До того ж, Ілона підкреслила, що через ДТП їй доведеться відновлювати весь правий бік автомобіля.

"З точки зору кармічного року я дійсно так вважаю, тому що в мене був занадто швидкий, ритмічний темп, як білочка в колесі. І мені здається, це саме та подія, де треба зупинитися, видихнути і подумати про себе і своє здоров’я. Це було легке зіткнення, але прикро те, що воно було таким протяжним, що весь правий бік автівки доведеться відновлювати", — також додала танцівниця.

Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП

Всередині травня 2024 року українська танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила у ДТП на парковці звичайного ТРЦ. Вона показала наслідки аварії і наголосила, що це знак від Всесвіту, який каже їй подумати про своє здоров’я.

Последствия аварии Илоны Гвоздевой
Наслідки аварії Ілони Гвоздьової. Фото: Instagram Ілони Гвоздьової
Поврежденное зеркало автомобиля Илоны Гвоздевой после ДТП
Пошкоджене дзеркало автівки Ілони Гвоздьової після ДТП. Фото: Instagram Ілони Гвоздьової

Справа в тому, що зранку Ілона скаржилася на жахливий кашель, а її подруга жартівливо сказала, що їй потрібен сильний стрес, щоб позбутися його. Так і сталося, адже танцівниця геть забула про свій симптом через аварію.

"Як то кажуть, дякую, що живі і, окрім заліза, ніхто не постраждав — ані водії, ані перехожі! Кармічний рік напевно невипадково дає мені знак — збавити обороти, звернути увагу на своє здоровʼя і почати піклуватися, перш за все, про себе, а потім про інших… P.S. Будьте уважні на дорозі, особливо на великих стоянках ТРЦ", — написала в описі під фото Ілона Гвоздьова.

Публікація зі сторінки Ілони Гвоздьової
Автомобіль Ілони Гвоздьової після ДТП. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова висловилася про гучний скандал з Олею Поляковою. 

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Танці з зірками
Ілона Гвоздьова
шоу-бізнес
українські зірки

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