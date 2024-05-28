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Ілона Гвоздьова у спідньому похвалилася результатом пластики грудей

28 травня 2024 20:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ілона Гвоздьова похизувалася новим бюстом — фото
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, який вигляд має її бюст після мамопластики. Зірка показалася шанувальникам у нижній білизні.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка пів року тому наважилася на збільшення грудей. Зараз хореографиня задоволена результатом пластики та дякує хірургу, що проводив операцію. Втім, вона попереджає шанувальників про те, що гарно зроблений бюст залежить не тільки від майстра, але і від правильного проходження післяопераційного періоду.

Танцівниця поділилася з шанувальниками відвертими світлинами, на яких вона позує перед камерою у білому мереживному бюстгальтері, який вдало підкреслює її нові форми. Звабливий образ зірка доповнила срібними прикрасами та макіяжем із густими віями.

Ілона Гвоздьова показала нові груди
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова похизувалася результатом мамопластики
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова приміряла мереживний бюст
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

"Пройшло рівно 6 місяців в моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці. Хочу наголосити на тому, що результат залежить не тільки від майстра,але й від правильного проходження післяопераційного періоду! Варто дотримуватися усіх настанов та рекомендацій лікаря і свідомо слідувати їм", — написала Гвоздьова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як впоратися зі стресом під час війни. А також відома хореографиня зізналася, як ставиться до ведучого Володимира Остапчука.

Ілона Гвоздьова
операція
фото
шоу-бізнес
українські зірки

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