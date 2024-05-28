Ілона Гвоздьова похизувалася новим бюстом — фото

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, який вигляд має її бюст після мамопластики. Зірка показалася шанувальникам у нижній білизні.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Ілона Гвоздьова показала нові груди

Зірка пів року тому наважилася на збільшення грудей. Зараз хореографиня задоволена результатом пластики та дякує хірургу, що проводив операцію. Втім, вона попереджає шанувальників про те, що гарно зроблений бюст залежить не тільки від майстра, але і від правильного проходження післяопераційного періоду.

Танцівниця поділилася з шанувальниками відвертими світлинами, на яких вона позує перед камерою у білому мереживному бюстгальтері, який вдало підкреслює її нові форми. Звабливий образ зірка доповнила срібними прикрасами та макіяжем із густими віями.

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

"Пройшло рівно 6 місяців в моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці. Хочу наголосити на тому, що результат залежить не тільки від майстра,але й від правильного проходження післяопераційного періоду! Варто дотримуватися усіх настанов та рекомендацій лікаря і свідомо слідувати їм", — написала Гвоздьова.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як впоратися зі стресом під час війни. А також відома хореографиня зізналася, як ставиться до ведучого Володимира Остапчука.