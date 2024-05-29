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ДТП с Илоной Гвоздевой — какие подробности раскрыла танцовщица

29 мая 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, что с ее автомобилем после ДТП
Украинская танцовщица Илона Гвоздева на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Одна из самых известных украинских танцовщиц, победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева вспомнила ДТП со своим участием. Педагог-хореограф в деталях рассказала, почему произошла эта авария и чему, по ее мнению, это научило ее.

Об этом Илона Гвоздева рассказала в интервью на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Илона отмечает, что это ДТП было очень досадным, ведь она всегда не могла понять, как можно попасть в него на обычных парковках. Она заявила, что врезавшаяся в нее девушка просто не видела, что на парковке есть другие автомобили.

"Честно говоря, была очень досадная авария. Я всегда ездила на парковках и думала, как можно попасть на парковках в ДТП? Это произошло со мной… Но, слава Богу, не я была виновата. Просто девушка, когда выезжала на дорогу, не видела, что там есть другие автомобили, и это была я", — подчеркнула Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева во время интервью
Хореограф Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Однако, танцовщица считает, что эта авария стала своеобразным знаком для нее, ведь в последнее время она имела очень быстрый ритм жизни. К тому же, Илона подчеркнула, что из-за ДТП ей придется восстанавливать всю правую сторону автомобиля.

"С точки зрения кармического рока я действительно так считаю, потому что у меня был слишком быстрый, ритмичный темп, как белочка в колесе. И мне кажется, это именно то событие, где надо остановиться, выдохнуть и подумать о себе и своем здоровье. Это было легкое столкновение, но досадно то, что оно было таким протяженным, что всю правую сторону автомобиля придется восстанавливать", — также добавила танцовщица.

Илона Гвоздева попала в ДТП

В середине мая 2024 года украинская танцовщица Илона Гвоздева попала в ДТП на парковке обычного ТРЦ. Она показала последствия аварии и подчеркнула, что это знак от Вселенной, которая говорит ей подумать о своем здоровье.

Последствия аварии Илоны Гвоздевой
Последствия аварии Илоны Гвоздевой. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой
Илоны Гвоздевой после ДТП.
Поврежденное зеркало автомобиля Илоны Гвоздевой после ДТП. Фото: Instagram Илоны Гвоздевой

Дело в том, что с утра Илона жаловалась на ужасный кашель, а ее подруга шутливо сказала, что ей нужен сильный стресс, чтобы избавиться от него. Так и произошло, ведь танцовщица забыла о своем симптоме из-за аварии.

"Как говорят, спасибо, что живы и, кроме железа, никто не пострадал — ни водители, ни прохожие! Кармический год наверняка не случайно дает мне знак — сбавить обороты, обратить внимание на свое здоровье и начать заботиться, прежде всего, о себе, а потом о других… P.S. Будьте внимательны на дороге, особенно на больших стоянках ТРЦ", — написала в описании под фото Илона Гвоздева.

Публикация со страницы Илоны Гвоздевой
Автомобиль Илоны Гвоздевой после ДТП. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская танцовщица Илона Гвоздева высказалась о громком скандале с Олей Поляковой.

Раньше мы рассказывали о том, что танцовщица Илона Гвоздева показала милые семейные снимки.

Также мы сообщали о том, что хореограф Илона Гвоздева рассказала, как преодолеть стресс во время войны.

Танцы со звездами
Илона Гвоздева
шоу-бизнес
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