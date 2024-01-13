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Ілона Гвоздьова дала поради, як впоратися зі стресом під час війни

13 січня 2024 23:24
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Стас Кожушко
Редактор
Ілона Гвоздьова дала поради, як впоратися зі стресом під час війни
Танцівниця Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В перші дні 2024 року внаслідок масованої ракетної атаки окупантів було пошкоджено територію будинку батьків переможниці п’ятого сезону телешоу "Танці з зірками", хореографині Ілони Гвоздьової. Вона з родиною перебували в укритті та не постраждали. Танцівниця розповіла про свій поточний стан та дала українцям поради, як тримати себе в тонусі під час повномасштабної війни. 

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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Поради Ілони Гвоздьової

За словами танцівниця, останні тижні вона відчуває знесилення на усіх рівнях. Хоча і продовжує активно займатися як домашніми справами, так і робочими. Але після нічних атак і повітряних тривог Ілоні вже не вистачає доби, аби встигнути перезавантажитись і відновити емоційний стан. 

"Таке відчуття, що пішло накопичення негативних емоцій, стресу, і я вже не вивожу. Сама розумію, що мене затягує у стан постійної тривоги, і роблю все можливе аби швидше звільнити своє тіло і думки від накопиченого стресу", — зізналась Ілона.

Хореографиня Ілона Гвоздьова. Фото: Instagram/ilonagvozdeva

Гвоздьова зауважила, що напевно так само відчувають себе більшість українців. Тому танцівниця вирішила порадити декілька варіантів, які допоможуть землякам покращити своє ментальне і фізичне здоровʼя.

  • Знайти хобі або спорт;
  • знайти кваліфікованого психотерапевта;
  • мати вірних друзів, які підтримають і ділом і словом;
  • виходити в люди;
  • працювати і донатити ЗСУ;
  • казати рідним слова вдячності і проявляти любов;
  • проводити час із дітьми;
  • бути пильними до тривог;
  • навчатися розвиватися і не втрачати віри.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дизайнер Андре Тан дав пораду, як заспокоїтися після вибухів. Також ми розповідали, що Ілона Гвоздьова засудила колег на дитячих змаганнях.

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Ілона Гвоздьова
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українські зірки

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