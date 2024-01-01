Дуа Ліпа показала, як атмосферно відпочила в Індії

Дуа Ліпа в Індії. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачка Дуа Ліпа вирішила закінчити 2023 рік відпусткою в Індії. Дівчина знайомилась з місцевою культурою, надихалась та досліджувала природу.

Зірка опублікувала допис в instagram.

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Співачка з'їздила у відпустку до Індії. Вона жила в гарному тематичному готелі і відвідала кілька екскурсій. Зірка спостерігала за левами та тиграми під час сафарі тура, а також близько познайомилась зі слонами.

Дуа Ліпа в Індії. Фото: instagram.com/dualipa/

Дуа Ліпа на Сафарі. Фото: instagram.com/dualipa/

Дуа Ліпа зізналась, що такий відпочинок зробив її дуже щасливою. Вона рада закінчити свій рік саме в Індії. Зірка надзвичайно вдячна всім людям, які показали їй в цій країні стільки любові, доброти, гостинності та щирості.

"Цей досвід був глибоко значущим. Я щаслива бути тут зі своєю родиною. У нас був час дослідити, перегрупуватися і перезавантажитися. Готові до наступного року. Яка радість!" — підписала фото співачка.

Дуа Ліпа в Індії. Фото: instagram.com/dualipa/

Дуа Ліпа в Індії. Фото: instagram.com/dualipa/

Раніше Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики.

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