Дуа Липа показала, как атмосферно отдохнула в Индии

Дуа Липа в Индии. Фото: instagram.com/dualipa/

Певица Дуа Липа решила окончить 2023 год отпуском в Индии. Девушка знакомилась с местной культурой, вдохновлялась и исследовала природу.

Звезда опубликовала сообщение в instagram.

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Певица съездила в отпуск в Индию. Она жила в хорошем тематическом отеле и посетила несколько экскурсий. Звезда наблюдала за львами и тиграми во время сафари, а также близко познакомилась со слонами.

Дуа Липа в Индии. Фото: instagram.com/dualipa/

Дуа Липа на Сафари. Фото: instagram.com/dualipa/

Дуа Липа призналась, что такой отдых сделал ее очень счастливым. Она рада окончить свой год именно в Индии. Звезда очень благодарна всем людям, показавшим ей в этой стране столько любви, доброты, гостеприимства и искренности.

"Этот опыт был очень важным. Я счастлива быть здесь со своей семьей. У нас было время исследовать, перегруппироваться и перезагрузиться. Готовы к следующему году. Какая радость!" — подписала фото певица.

Дуа Липа в Индии. Фото: instagram.com/dualipa/

Дуа Липа в Индии. Фото: instagram.com/dualipa/

Ранее Дуа Липа покинула своего 42-летнего парня ради музыки.

Напомним, что мужчину Рианны могут заключить в тюрьму на 24 года.