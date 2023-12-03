Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики
Співачка Дуа Ліпа закінчила свій роман з Роменом Гаврасом, щоб віддати всю себе музиці. Новий альбом зірки, за її словами, буде присвячений особистим переживанням.
Про це йдеться в Daily Mail.
У Дуа Ліпи було літо кохання, але зараз осінь
Вперше зірка публічно розповіла про свої стосунки з французьким кінорежисером Роменом Гаврасом у квітні 2023 року. Тоді вони разом поверталися додому з показу Saint Laurent під час Паризького тижня моди.
Кохання тривало 8 місяців і зараз Дуа Ліпа вирішила змінити свої життєві пріорітети. Любов до музики перемогла кохання до чоловіка. Зірка планує зосередитись на випуску свого третього альбому.
Наближенні люди до співачки розповіли, що, коли справа доходить до кар’єри, вона запалюється і все інше стає неважливим.
Ромен вважав Дуа трудоголіком, який не планує гальмувати заради будь-чого або будь-кого. Востаннє пару бачили разом місяць тому.
"Це різні почуття та емоції, які ви відчуваєте протягом періоду самотності. Це також розуміння. Ти усвідомлюєш, чого ти хочеш, що тобі потрібно і на що ти заслуговуєш. Це перехід від фази прийняття самотності до створення нових стосунків. Все починається і правда стає видима — справжні вони чи ні", — прокоментувала ситуацію Дуа Ліпа в ефірі американського радіо.
Нещодавно зірку бачили на одній із вулиць Нью-Йорка, коли вона фотографувалась з фанатами.
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