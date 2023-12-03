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Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики

3 грудня 2023 11:47
- Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики
Співачка Дуа Ліпа. Фото: соцмережі Дуа Ліпи
- Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Дуа Ліпа закінчила свій роман з Роменом Гаврасом, щоб віддати всю себе музиці. Новий альбом зірки, за її словами, буде присвячений особистим переживанням.

Про це йдеться в Daily Mail.

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Вперше зірка публічно розповіла про свої стосунки з французьким кінорежисером Роменом Гаврасом у квітні 2023 року. Тоді вони разом поверталися додому з показу Saint Laurent під час Паризького тижня моди. 

Кохання тривало 8 місяців і зараз Дуа Ліпа вирішила змінити свої життєві пріорітети. Любов до музики перемогла кохання до чоловіка. Зірка планує зосередитись на випуску свого третього альбому.

Дуа Ліпа з Роменом Гаврасом
Дуа Ліпа в обіймах коханого Ромена Гаврасома. Фото: Getty Images

Наближенні люди до співачки розповіли, що, коли справа доходить до кар’єри, вона запалюється і все інше стає неважливим.

Ромен вважав Дуа трудоголіком,  який не планує гальмувати заради будь-чого або будь-кого. Востаннє пару бачили разом місяць тому.

"Це різні почуття та емоції, які ви відчуваєте протягом періоду самотності. Це також розуміння. Ти усвідомлюєш, чого ти хочеш, що тобі потрібно і на що ти заслуговуєш. Це перехід від фази прийняття самотності до створення нових стосунків. Все починається і правда стає видима — справжні вони чи ні", — прокоментувала ситуацію Дуа Ліпа в ефірі американського радіо. 

Нещодавно зірку бачили на одній із вулиць Нью-Йорка, коли вона фотографувалась з фанатами.

Нагадаємо, що Оля Полякова представила свою нову пісню "Вишні", яка написана українською мовою. Вперше вона прозвучала під час концертної шоу-програми "Все буде добре" в Києві.

Нещодавно український репер Потап поїхав у Дубай і обурив цим суспільство. 

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