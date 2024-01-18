Дуа Ліпа солодко цілувалась з новим бойфрендом на публіці
Співачку Дуа Ліпу та актора Каллума Тернера спіймали на гарячому — пара цілувалась біля ресторану. Зірки почали зустрічатись зовсім нещодавно.
Про це пише видання TMZ.
Дуа Ліпа щасливо цілувалась з Каллум Тернером
Співачка Дуа Ліпа відвідала разом з британським актором Каллум Тернером Sushi Park у WeHo. Всі чутки, що вони почали зустрічатись, виявились правдою. Зіркова пара потрапила в об'єктив папараці біля закладу.
Дуа Ліпа смачно цілувала свого нового бойфренда і вони сміялись. Артисти виглядали разом надзвичайно щасливі і навіть трохи схожими на легендарних Ромео і Джельєту — стояли на балкончику і цілувались так, неначе ніхто не бачить.
Проте видання TMZ наголошує, що це було місце, яке завжди відвідують голлівудські зірки, коли хочуть, щоб їх помітили папараці.
Вперше пару помітили разом на вечірці після прем'єри телесеріалу "Володарі повітря", в якому знявся Каллум Тернер. Дуа Ліпа мило танцювала з актором і тоді почали пліткувати, немов зірки зустрічаються.
"Це щось нове, але вони шаленіють один від одного. Вона була на прем'єрі, щоб підтримати його", — тоді розповідав інсайдер.
Раніше ми розповідали, як Дуа Ліпа тільки почала зустрічатись з Каллум Тернером
Також фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ.
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