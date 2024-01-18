Дуа Ліпа солодко цілувалась з новим бойфрендом на публіці

Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачку Дуа Ліпу та актора Каллума Тернера спіймали на гарячому — пара цілувалась біля ресторану. Зірки почали зустрічатись зовсім нещодавно.

Про це пише видання TMZ.

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Співачка Дуа Ліпа відвідала разом з британським актором Каллум Тернером Sushi Park у WeHo. Всі чутки, що вони почали зустрічатись, виявились правдою. Зіркова пара потрапила в об'єктив папараці біля закладу.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер цілуються. Фото: TMZ.

Дуа Ліпа смачно цілувала свого нового бойфренда і вони сміялись. Артисти виглядали разом надзвичайно щасливі і навіть трохи схожими на легендарних Ромео і Джельєту — стояли на балкончику і цілувались так, неначе ніхто не бачить.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер цілуються. Фото: TMZ.

Проте видання TMZ наголошує, що це було місце, яке завжди відвідують голлівудські зірки, коли хочуть, щоб їх помітили папараці.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер цілуються. Фото: TMZ.

Вперше пару помітили разом на вечірці після прем'єри телесеріалу "Володарі повітря", в якому знявся Каллум Тернер. Дуа Ліпа мило танцювала з актором і тоді почали пліткувати, немов зірки зустрічаються.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер цілуються. Фото: TMZ.

"Це щось нове, але вони шаленіють один від одного. Вона була на прем'єрі, щоб підтримати його", — тоді розповідав інсайдер.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер цілуються. Фото: TMZ.

Дуа Ліпа і Каллум Тернер разом. Фото: TMZ.

Раніше ми розповідали, як Дуа Ліпа тільки почала зустрічатись з Каллум Тернером

Також фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ.