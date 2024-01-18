Дуа Липа сладко целовалась с новым бойфрендом на публике
Певицу Дуа Липу и актера Каллума Тернера поймали с поличным — пара целовалась возле ресторана. Звезды начали встречаться совсем недавно.
Об этом пишет издание TMZ.
Дуа Липа счастливо целовалась с Каллум Тернером
Певица Дуа Липа посетила вместе с британским актером Каллум Тернером Sushi Park в WeHo. Все слухи, что они начали встречаться, оказались правдой. Звездная пара попала в объектив папарацци возле заведения.
Дуа Липа вкусно целовала своего нового бойфренда и они смеялись. Артисты выглядели вместе чрезвычайно счастливыми и даже немного похожими на легендарных Ромео и Джельету — стояли на балкончике и целовались так, словно никто не видит.
Однако TMZ отмечает, что это было место, которое всегда посещают голливудские звезды, когда хотят, чтобы их заметили папарацци.
Впервые пару заметили вместе на вечеринке после премьеры телесериала "Повелители воздуха", в котором снялся Каллум Тернер. Дуа Липа мило танцевала с актером и после этого появились слухи, що эта парочка почала встречаться.
"Это что-то новое, но они сходят с ума друг от друга. Она была на премьере, чтобы поддержать его", —тогда рассказывал инсайдер.
Раньше мы рассказывали, как Дуа Липа только начала встречаться с Каллум Тернером
Также фаны Дуа Липы подвергли критике ее новый образ.
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