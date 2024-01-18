Дуа Липа сладко целовалась с новым бойфрендом на публике

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Певицу Дуа Липу и актера Каллума Тернера поймали с поличным — пара целовалась возле ресторана. Звезды начали встречаться совсем недавно.

Об этом пишет издание TMZ.

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Певица Дуа Липа посетила вместе с британским актером Каллум Тернером Sushi Park в WeHo. Все слухи, что они начали встречаться, оказались правдой. Звездная пара попала в объектив папарацци возле заведения.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Дуа Липа вкусно целовала своего нового бойфренда и они смеялись. Артисты выглядели вместе чрезвычайно счастливыми и даже немного похожими на легендарных Ромео и Джельету — стояли на балкончике и целовались так, словно никто не видит.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Однако TMZ отмечает, что это было место, которое всегда посещают голливудские звезды, когда хотят, чтобы их заметили папарацци.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Впервые пару заметили вместе на вечеринке после премьеры телесериала "Повелители воздуха", в котором снялся Каллум Тернер. Дуа Липа мило танцевала с актером и после этого появились слухи, що эта парочка почала встречаться.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

"Это что-то новое, но они сходят с ума друг от друга. Она была на премьере, чтобы поддержать его", —тогда рассказывал инсайдер.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Дуа Липа и Каллум Тернер вместе. Фото: TMZ.

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