Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дуа Липа сладко целовалась с новым бойфрендом на публике arrow

Дуа Липа сладко целовалась с новым бойфрендом на публике

18 января 2024 16:49
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дуа Липа сладко целовалась с новым бойфрендом на публике
Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певицу Дуа Липу и актера Каллума Тернера поймали с поличным — пара целовалась возле ресторана. Звезды начали встречаться совсем недавно.

Об этом пишет издание TMZ.

Читайте также:

Дуа Липа счастливо целовалась с Каллум Тернером

Певица Дуа Липа посетила вместе с британским актером Каллум Тернером Sushi Park в WeHo. Все слухи, что они начали встречаться, оказались правдой. Звездная пара попала в объектив папарацци возле заведения.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Дуа Липа вкусно целовала своего нового бойфренда и они смеялись. Артисты выглядели вместе чрезвычайно счастливыми и даже немного похожими на легендарных Ромео и Джельету — стояли на балкончике и целовались так, словно никто не видит.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Однако TMZ отмечает, что это было место, которое всегда посещают голливудские звезды, когда хотят, чтобы их заметили папарацци.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

Впервые пару заметили вместе на вечеринке после премьеры телесериала "Повелители воздуха", в котором снялся Каллум Тернер. Дуа Липа мило танцевала с актером и после этого появились слухи, що эта парочка почала встречаться.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.

"Это что-то новое, но они сходят с ума друг от друга. Она была на премьере, чтобы поддержать его", —тогда рассказывал инсайдер.

Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
Дуа Липа и Каллум Тернер целуются. Фото: TMZ.
Дуа Липа и Каллум Тернер вместе. Фото: TMZ.

Раньше мы рассказывали, как Дуа Липа только начала встречаться с Каллум Тернером

Также фаны Дуа Липы подвергли критике ее новый образ.

роман
Голливуд
актеры
зарубежные звезды
певица
поцелуи
Дуа Липа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме