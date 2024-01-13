Нове кохання — Дуа Ліпа почала зустрічатись з Каллум Тернером

Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/

Популярна співачка Дуа Ліпа, яка ще нещодавно кинула свого хлопця заради музики, схоже знову закохалась. Ймовірно вона почала зустрічатись з зіркою фільму "Фантастичні звірі" Каллум Тернером.

Про це пише Page Six.

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Інсайдер повідомив, що у співачки розпочались нові стосунки. Її обранцем став співак і звабливий актор Каллум Тернер.

Каллум Тернер. Фото: The Hollywood reporter

Він зараз знімається у двох великих голлівудських постановках. Пару помітили разом на вечірці після прем'єри телесеріалу "Володарі повітря", в якому знявся актор. Дуа Ліпа та Каллум Тернер мило танцювали.

"Це щось нове, але вони без розуму один від одного. Вона була на прем'єрі, щоб підтримати його", — розповів інсайдер.

Каллум Тернер. Фото: Glass Man

Раніше Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики.

Також фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ.