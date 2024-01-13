Нове кохання — Дуа Ліпа почала зустрічатись з Каллум Тернером
Популярна співачка Дуа Ліпа, яка ще нещодавно кинула свого хлопця заради музики, схоже знову закохалась. Ймовірно вона почала зустрічатись з зіркою фільму "Фантастичні звірі" Каллум Тернером.
Про це пише Page Six.
Дуа Ліпа знайшла нового бойфренда
Інсайдер повідомив, що у співачки розпочались нові стосунки. Її обранцем став співак і звабливий актор Каллум Тернер.
Він зараз знімається у двох великих голлівудських постановках. Пару помітили разом на вечірці після прем'єри телесеріалу "Володарі повітря", в якому знявся актор. Дуа Ліпа та Каллум Тернер мило танцювали.
"Це щось нове, але вони без розуму один від одного. Вона була на прем'єрі, щоб підтримати його", — розповів інсайдер.
Раніше Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики.
Також фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ.
Читайте Новини.LIVE!