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Нове кохання — Дуа Ліпа почала зустрічатись з Каллум Тернером

13 січня 2024 13:13
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Нове кохання — Дуа Ліпа почала зустрічатись з Каллум Тернером
Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Популярна співачка Дуа Ліпа, яка ще нещодавно кинула свого хлопця заради музики, схоже знову закохалась. Ймовірно вона почала зустрічатись з зіркою фільму "Фантастичні звірі" Каллум Тернером.

Про це пише Page Six.

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Інсайдер повідомив, що у співачки розпочались нові стосунки. Її обранцем став співак і звабливий актор Каллум Тернер. 

Каллум Тернер. Фото: The Hollywood reporter
Каллум Тернер. Фото: The Hollywood reporter

Він зараз знімається у двох великих голлівудських постановках. Пару помітили разом на вечірці після прем'єри телесеріалу "Володарі повітря", в якому знявся актор. Дуа Ліпа та Каллум Тернер мило танцювали.

"Це щось нове, але вони без розуму один від одного. Вона була на прем'єрі, щоб підтримати його", — розповів інсайдер.

Каллум Тернер
Каллум Тернер. Фото: Glass Man

Раніше Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики.

Також фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ.

Голлівуд
відносини
Лос-Анджелес Лейкерс
акторка
Дуа Ліпа
кохання

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