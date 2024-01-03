Фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ

Дуа Ліпа до перевтілення. Фото: instagram.com/dualipa/

Артистка Дуа Ліпа показала підписникам свій новий кінообраз, проте їм не сподобались зміни. Вони розкритикували блонд та каре акторки.

Зірка поділилась фото в instagram.

Читайте також:

Дуа Ліпа "відрізала" волосся для фільму "Арґайл"

Акторка Діа Ліпа поділилась з фанатами світлинами з гримерки. Вона приміряла біляву перуку, яка досить короткої довжини.

Зірка змінила образ для зйомок у фільмі "Арґайл". Там вона виконала роль Лагранж.

Підписники зірки не оцінили її блонд

Не всі фанати зрозуміли, що це лише кінообраз. Вони вирішили, що Дуа дійсно обстригла своє довге, червонувате волосся і випалила його фарбуванням у блонд.

Чому вона продовжує фарбувати волосся? Ти маєш від природи прекрасний вигляд, не роби цього!

Твоє волосся вже не витримує постійного фарбування...

Волосся потребує негайного зволоження!

Ні... Не схоже на Дуа...

Хлоя Кардаш'ян?

Про що новий фільм Дуа Ліпи

Спокусливу і біляву Дуа Ліпу можна буде побачити у кіно вже з 2 лютого. Фільм "Арґайл" — це типовий екшн-бойовик.

Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час вдома за комп’ютером і в компанії улюбленого кота Алфі. Проте, коли сюжети вигаданих книг Еллі, в центрі яких — секретний агент Арґайл та його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі домашні вечори залишаються в минулому.

Раніше Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики.

Нагадаємо, що Каньє Веста розкритикували за оголене фото його дружини.