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Фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ

3 січня 2024 17:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Фани Дуа Ліпи розкритикували її новий образ
Дуа Ліпа до перевтілення. Фото: instagram.com/dualipa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Артистка Дуа Ліпа показала підписникам свій новий кінообраз, проте їм не сподобались зміни. Вони розкритикували блонд та каре акторки.

Зірка поділилась фото в instagram.

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Дуа Ліпа "відрізала" волосся для фільму "Арґайл"

Акторка Діа Ліпа поділилась з фанатами світлинами з гримерки. Вона приміряла біляву перуку, яка досить короткої довжини. 

Зірка змінила образ для зйомок у фільмі "Арґайл". Там вона виконала роль Лагранж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Підписники зірки не оцінили її блонд 

Не всі фанати зрозуміли, що це лише кінообраз. Вони вирішили, що Дуа дійсно обстригла своє довге, червонувате волосся і випалила його фарбуванням у блонд. 

  • Чому вона продовжує фарбувати волосся? Ти маєш від природи прекрасний вигляд, не роби цього!
  • Твоє волосся вже не витримує постійного фарбування...
  • Волосся потребує негайного зволоження!
  • Ні... Не схоже на Дуа...
  • Хлоя Кардаш'ян?

Про що новий фільм Дуа Ліпи

Спокусливу і біляву Дуа Ліпу можна буде побачити у кіно вже з 2 лютого. Фільм "Арґайл" — це типовий екшн-бойовик.

Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час вдома за комп’ютером і в компанії улюбленого кота Алфі. Проте, коли сюжети вигаданих книг Еллі, в центрі яких — секретний агент Арґайл та його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі домашні вечори залишаються в минулому.

Раніше Дуа Ліпа покинула свого 42-річного хлопця заради музики.

Нагадаємо, що Каньє Веста розкритикували за оголене фото його дружини.

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