Співачка Дуа Ліпа на модному показі Jacquemus — фото

Співачка Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачка Дуа Ліпа приголомшила небесно-блакитною сукнею, позуючи на узбережжі Середземного моря. Зірка відвідала показ мод Jacquemus, який цьогоріч проходив на Кіпрі.

Про це пише Daily Mail.

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Відома поп-зірка, яка зараз готується до виступу на фестивалі в Гластонбері, впевнено позувала перед камерою на узбережжі Середземного моря. Вона відвідала модний показ Jacquemus.

Для візиту на захід співачка обрала довгу приталену та напівпрозору сукню блакитного відтінку. Крізь її вбрання просвічувала темна білизна.

Свій образ зірка доповнила шкіряним клатчем під колір волосся, окулярами із оправою в тон вбрання, чорними босоніжками на підборах і срібними сережками.

Співачка Дуа Ліпа. Фото: SplashNews

Співачка Дуа Ліпа. Фото: WireImage

Співачка Дуа Ліпа. Фото: WireImage

Співачка Дуа Ліпа. Фото: WireImage

Раніше ми розповідали, у кого закохалась Дуа Ліпа. Також співачка вразила своїм образом на церемонії вручення Grammy.