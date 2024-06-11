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Дуа Ліпа в розкішній сукні засвітилася на показі Jacquemus

11 червня 2024 13:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Дуа Ліпа на модному показі Jacquemus — фото
Співачка Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Співачка Дуа Ліпа приголомшила небесно-блакитною сукнею, позуючи на узбережжі Середземного моря. Зірка відвідала показ мод Jacquemus, який цьогоріч проходив на Кіпрі.

Про це пише Daily Mail.

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Дуа Ліпа показалася на морському узбережжі

Відома поп-зірка, яка зараз готується до виступу на фестивалі в Гластонбері, впевнено позувала перед камерою на узбережжі Середземного моря. Вона відвідала модний показ Jacquemus.

Для візиту на захід співачка обрала довгу приталену та напівпрозору сукню блакитного відтінку.  Крізь її вбрання просвічувала темна білизна.

Свій образ зірка доповнила шкіряним клатчем під колір волосся, окулярами із оправою в тон вбрання, чорними босоніжками на підборах і срібними сережками.

Дуа Ліпа у півпрозорій сукні
Співачка Дуа Ліпа. Фото: SplashNews
Дуа Ліпа в розкішній сукні засвітилася на показі Jacquemus - фото 2
Співачка Дуа Ліпа. Фото: WireImage
Дуа Ліпа на показі люксового бренду
Співачка Дуа Ліпа. Фото: WireImage
Дуа Ліпа на Кіпрі
Співачка Дуа Ліпа. Фото: WireImage

Раніше ми розповідали, у кого закохалась Дуа Ліпа. Також співачка вразила своїм образом на церемонії вручення Grammy.

сукня
Кіпр
Дуа Ліпа
стиль
закордонні зірки
мода
мода-2024

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