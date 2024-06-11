Певица Дуа Липа на модном показе Jacquemus.

Певица Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/

Певица Дуа Липа ошеломила небесно-голубым платьем, позируя на побережье Средиземного моря. Звезда посетила показ мод Jacquemus, который в этом году проходил на Кипре.

Об этом пишет Daily Mail.

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Известная поп-звезда, которая готовится к выступлению на фестивале в Гластонбери, уверенно позировала перед камерой на побережье Средиземного моря. Она посетила модный показ Jacquemus.

Для визита на мероприятие певица выбрала длинное приталенное и полупрозрачное платье голубого оттенка. Сквозь ее наряд просвечивало темное белье.

Свой образ звезда дополнила кожаным клатчем под цвет волос, очками с оправой в тон наряда, черными босоножками на каблуке и серебряными серьгами.

Певица Дуа Липа. Фото: SplashNews

Певица Дуа Липа. Фото: WireImage

Певица Дуа Липа. Фото: WireImage

Певица Дуа Липа. Фото: WireImage

Раньше мы рассказывали, в кого влюбилась Дуа Липа. Также певица поразила своим образом на церемонии вручения Grammy.