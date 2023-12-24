Дуже схожі — Аліна Гросу показала сімейні фото з мамою

Аліна Гросу з мамою. Фото: instagram.com/alina_grosu

28-річна Аліна Гросу на свята приїхала до України з Америки, де зараз навчається. Співачка вже встигла зібратися з родиною на вечерю і показала сімейні фото.

Світлини опублікувала у своєму Instagram.

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"Вона — це любов"

Аліна Гросу не бачила рідних майже рік, адже зараз навчається у США. До різдвяних свят зірка приїхала додому і вже встигла присвятити допис своїй мамі, за якою дуже сумувала.

"Наша мама — троє дітей, четверо онуків. Хто її особисто не знає, навіть, уявити не зможе, що це за людина! Вона — це жінка-свято, локомотив, зайчик-дюраселл, магніт для прекрасних людей, вона — це любов. А сімʼя — це святе", — написала співачка у дописі.

На фото Гросу показала себе разом з родиною — мамою, братами та племінниками і дала підписникам цінну пораду.

"Проводьте завжди з рідними разом час, коли є змога. Не скупіться на емоції, обійми, любов та телефонні дзвінки", — порадила співачка.

Прихильники помітили, що Аліна дуже схожа на свою маму: зачіски, мейкап й усмішки у дівчат однакові.

Нагадаємо, Аліна Гросу представила нову пісню про особисте.

Також ми писали, що Аліна Гросу приголомшила відвертою фотосесією у спідньому.