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Дуже схожі — Аліна Гросу показала сімейні фото з мамою

24 грудня 2023 13:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Дуже схожі — Аліна Гросу показала сімейні фото з мамою
Аліна Гросу з мамою. Фото: instagram.com/alina_grosu
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

28-річна Аліна Гросу на свята приїхала до України з Америки, де зараз навчається. Співачка вже встигла зібратися з родиною на вечерю і показала сімейні фото. 

Світлини опублікувала у своєму Instagram

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"Вона — це любов"

Аліна Гросу не бачила рідних майже рік, адже зараз навчається у США. До різдвяних свят зірка приїхала додому і вже встигла присвятити допис своїй мамі, за якою дуже сумувала. 

 

"Наша мама —  троє дітей, четверо онуків. Хто її особисто не знає, навіть, уявити не зможе, що це за людина! Вона —  це жінка-свято, локомотив, зайчик-дюраселл, магніт для прекрасних людей, вона — це любов. А сімʼя — це святе", — написала співачка у дописі. 

На фото Гросу показала себе разом з родиною мамою, братами та племінниками і дала підписникам цінну пораду. 

"Проводьте завжди з рідними разом час, коли є змога. Не скупіться на емоції, обійми, любов та телефонні дзвінки", — порадила співачка.

Прихильники помітили, що Аліна дуже схожа на свою маму: зачіски, мейкап й усмішки у дівчат однакові. 

Нагадаємо, Аліна Гросу представила нову пісню про особисте.

Також ми писали, що Аліна Гросу приголомшила відвертою фотосесією у спідньому.

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