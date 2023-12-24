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Очень похожи — Алина Гросу показала семейные фото с мамой

24 декабря 2023 13:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Очень похожие – Алина Гросу показала семейные фото с мамой
Алина Гросс с мамой. Фото: instagram.com/alina_grosu
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

28-летняя Алина Гросу на праздники приехала в Украину из Америки, где сейчас учится. Певица уже успела собраться с семьей на ужин и показала семейные фото.

Фотографии опубликовала в своем Instagram.

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"Она  это любовь"

Алина Гросу не видела родных почти год, ведь сейчас учится в США. К рождественским праздникам звезда приехала домой и уже успела посвятить публикацию своей маме, по которой очень скучала.

 

"Наша мама — трое детей, четверо внуков. Кто ее лично не знает даже представить не сможет, что это за человек! Она — это женщина-праздник, локомотив, зайчик-дюраселл, магнит для прекрасных людей, она — это любовь. А семья  это святое", — написала певица в публикации.

На фото Гросу показала себя вместе с семьей  мамой, братьями и племянниками и дала подписчикам ценный совет.

"Проводите всегда с родными вместе время, когда есть возможность. Не жадничайте на эмоции, объятия, любовь и телефонные звонки", — посоветовала певица.

Поклонники заметили, что Алина очень похожа на свою маму: прически, мейкап и улыбки у девушек одинаковые.

Напомним, Алина Гросу представила новую песню о личном.

Также мы писали, что Алина Гросу ошеломила откровенной фотосессией в нижнем белье.

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