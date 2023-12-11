Два миллиона за заячьи уши и поцелуи с Кацуриным — как прошел благотворительный концерт DOROFEEVA

Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

9 декабря Киев увидел новую концертную программу певицы DOROFEEVA "Кохаю, але не зовсім". На концерте Надя провела аукцион, благодаря которому удалось собрать 3 миллиона гривен для помощи 12 бригаде спецназначения НГУ "Азов".

Об этом сообщил менеджмент DOROFEEVA.

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Творчество и благотворительность

Сольный концерт Нади Дорофеевой в Stereo Plaza в Киеве стал символическим финалом большого украинского тура, концерты которого посетили 16 тысяч зрителей в 18 городах.

Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Важной частью программы стал благотворительный аукцион, который провел популярный комик Женя Янович. Сначала разыгрывались анонсированные лоты, среди которых книга "Глаза Мариуполя" с автографами бойцов "Азова", которую лично передал Наде накануне концерта майор НацГвардии Украины Богдан Кротевич, ее отдали за 100 тысяч гривен. За флаг с подписями бойцов "Азова" во главе с подписью командира Дениса "Редиса" Прокопенко дали также 100 тысяч гривен.

Женя Янович проводит благотворительный аукцион на концерте DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Надя создала и отдельные персональные лоты. Совместный пост с DOROFEEVA в ее Instagram купили за 160 тысяч гривен.

Отдельным особым лотом стали пушистые ушки Дорофеевой из клипа "На самоті", которые вместе с ней "объездили" все города тура. Их помог разыграть известный блоггер Антон Птушкин, неожиданно для всех появившийся на сцене. Их совместно приобрели супруга основателя Monobank Олега Гороховского Тамара и представитель сети мультимаркетов "Аврора" – Роман Сивковский за рекордные 2 миллиона гривен!

Надя Дорофеева и Антон Птушкин. Благотворительный аукцион на концерте DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Надя Дорофеева с Тамарой и Романом. Благотворительный аукцион на концерте DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

Общая сумма благотворительного сбора составила 3 миллиона гривен. Деньги пойдут на помощь 12-й бригаде спецназа НГУ "Азов".

Что еще интересного

Кроме благотворительности, DOROFEEVA удивляла насыщенной шоу-программой, премьерами и звездными гостями.

На разогрев Надя позвала молодую группу DOBRYVA. Во время концерта на сцену вместе с DOROFEEVA вышел Макс Барских – они зажгли зал дуэтной песней "Ритмы".

Макс Барских и Надя Дорофеева. Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

С мужем и соавтором многих хитов певицы Мишей Кацуриным – они исполнили общий хит "Щоб не було" и сопровождали выступление страстным поцелуем прямо на сцене.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин. Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

На концерте поклонники также впервые услышали вживую трек "Хай пишуть".

Концерт DOROFEEVA. Фото: менеджмент артистки

"Это был один из самых мощных дней в моей жизни! Поймала себя на ощущении, что больше всего эмоций получила именно от того, что нам вместе удалось помочь. Я не могла даже ожидать, что в стране есть такие люди, которые совершают такие поступки. Это фантастика. Спасибо всем, кто присоединился. Я люблю вас!" – подвела итоги Надя Дорофеева.

Напомним, Надя Дорофеева анонсировала концерт, на котором проведет аукцион для помощи АЗОВУ.

Также мы писали, что Дорофеева рассказала о том, как проводит время с детьми Кацурина.