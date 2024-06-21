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Дві смужки замість майки — дружина Каньє Веста оголила груди на публіці

21 червня 2024 10:26
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Б'янка Цензорі знову оголилась у Парижі — фото
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Молода дизайнерка Б'янка Цензорі продовжує шокувати публіку своїми стильними виходами. Дружина Каньє Веста очевидно незабаром з'явиться на публіці повністю оголена, адже одягу на ній стає все менше.

Про це пише TMZ.

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Новий топ дівчини навіть важко назвати одягом, адже це фактично дві смужки, які ледве прикрили "соски" на її грудях. Нічого дружина Каньє Веста не залишила уяві. 

Втім, цього разу вона не забула вдягнути штанці. На ній були вкорочені лосини кремового кольору, до яких і кріпились бретелі топу.

Дівчина перефарбувала волосся в рожевий або ж носить перуку. Поки що це залишається невідомим, втім зовнішньо вона нагадує сестру колишньої Каньє Веста — Кайлі Дженнер.

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash
Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі. Фото: Backgrid/Splash

Нагадаємо, нещодавно Б'янка Цензорі забула вдягнути штани та засвітила сідниці на Тижні моди в Парижі. Також спокусливе вбрання дружини Каньє Веста спричинив скандал у Японії.

США
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Каньє Вест
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зіркова пара
Б'янка Цензорі

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