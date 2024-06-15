Образа та тотальна неповага — японці обурені виходом скандальної дружини Каньє Веста у Токіо

Каньє Вест з дружиною. instagram.com/kanyewestbianca/

На Каньє Веста та Б'янку Ченсорі образилися мешканці вже другої країни. Цього разу ними незадоволені жителі Японії, куди подружжя нещодавно приїхало, а все через відверте вбрання жінки.

Про це пише Daily Mail.

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У Токіо вона вже з'явилася у двох нескромних аутфітах: сходила до ресторану у повністю прозорій сукні без спідньої білизни, а потім прогулялася у стрінгах торговим центром. Жителі Токіо вбрання Цензорі не оцінили.

"Як громадянин Японії, я відчуваю огиду. Це дуже погана поведінка. Я не розумію необхідності так відверто виставляти себе. Це неприйнятно", "Вона не поважає себе, він не поважає її, а вони обоє не поважають японську культуру", — пишуть у соцмережах обурені жителі.

Це вже не вперше, коли жителі країни, в яку приїжджають Каньє та Б'янка Ченсорі, ображаються через вид Б'янки. Раніше поведінка та вбрання дружини репера розлютили італійців, які вимагали заборонити їм в'їзд до країни.

Багато хто переживає, що 29-річна Б'янка опинилася під впливом Каньє Веста і не має власної волі, проте інсайдери стверджують, що це не так: нібито репер уже переписав на неї чимало своїх активів, і Б’янка чудово знає, що робить. Незважаючи на це, її близькі переживають, що Каньє Вест може втягнути Б'янку ще й у індустрію фільмів для дорослих — нещодавно з'ясувалося, що музикант збирається відкрити Yeezy Porn.

Нагадаємо, Каньє Вест прокоментував скандал про домагання. А раніше колишня помічниця Каньє Веста відверта розповіла, як працювала на нього.