Епатажна дружина Каньє Веста засвітила оголені сідниці на Тижні моди в Парижі

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/glorymagazines/

Дружина репера Каньє Веста з'явилась на публіці з яскравими рожевим кольором волосся. Ченсорі оголила сідниці на показі PROTOTYPES Menswear весна-літо 2025 у Парижі.

Про це пише Daily Mail.

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Б'янка, яка в минулому вже була брюнеткою і блондинкою, здавалося, була задоволена новим відтінком волосся. На жінці було небагато одягу: боді, яке оголювало її пишні сідниці.

Мачуха чотирьох дітей Кім Кардаш’ян, дивилася показ мод з першого ряду разом із чоловіком Каньє Вестом. На репері було повністю біле вбрання із сіткою кольору слонової кістки на обличчі, через що було важко визначити, що це справді він. Також він був у білих рукавичках і кросівках.

Останній раз зірок бачили разом у Японії, де Б’янка обурила японців своїми білими боді. Каньє Вест знову був у костюмі "пасічника". Б'янка з коханим цього року святкують свій дворічний ювілей. Вони отримали ліцензію на шлюб у Каліфорнії 20 грудня 2022 року. Згідно з ліцензією на шлюб, пара одружилася в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Новина про їхній союз шокувала світ через кілька місяців.

Цього місяця на Каньє Веста подала позов його ексасистентка за домагання, за її словами він надсилав повідомлення про своє інтимне життя.

Каньє, який втратив дорогі угоди з відомими брендами після його антисемітських слів у 2022 році, заперечив усі звинувачення в позові, заявивши, що вони "безпідставні" та є "шантажем".

Нагадаємо, дружина Каньє Веста оголилась на публіці на тлі скандалу з домаганнями. А раніше ми писали, дружина Каньє Веста вирушила на шопінг у відвертому образі.