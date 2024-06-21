Бьянка Цензори снова обнажилась в Париже.

Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: Backgrid/Splash

Молодая дизайнер Бьянка Цензори продолжает шокировать публику своими стильными выходами. Жена Канье Веста очевидно в скором времени появится на публике полностью обнаженная, ведь одежды на ней становится все меньше.

Об этом пишет TMZ.

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Новый топ девушки даже трудно назвать одеждой, ведь это фактически две полоски, едва прикрывшие "соски" на ее груди. Ничего жена Канье Веста не оставила воображению.

Впрочем, на этот раз она не забыла надеть штанишки. На ней были укорочены лосины кремового цвета, к которым и крепились бретели топа.

Девушка перекрасила волосы в розовый или же носит парик. Пока это остается неизвестным, впрочем, внешне она напоминает сестру бывшей Канье Веста — Кайли Дженнер.

Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: Backgrid/Splash

Жена Канье Веста Бьянка Цензори. Фото: Backgrid/Splash

Напомним, недавно Бьянка Цензори забыла надеть штаны и засветила ягодицы на Неделе моды в Париже. Также соблазнительный наряд жены Канье Веста вызвал скандал в Японии.