Тейлор Свіфт прокоментувала трагедію у Саутпорті

Двоє загиблих та багато поранених — Тейлор Свіфт відреагувала на страшну різанину у Великій Британії
Відома американська співачка Тейлор Свіфт відреагувала на трагедію у британському місті Саутпорт. На заході, присвяченому її музиці, сталася страшна різанина під час якої багато дітей було поранено та є загиблі.
Про це повідомляє Variety.
Тейлор Свіфт про трагедію у Британії
Тейлор Свіфт заявила, що вона "повністю шокована" через різанину у танцювальній школі Саутпорту, де двоє дітей загинули і вісім людей нині перебувають у критичному стані.
"Жах вчорашнього нападу в Саутпорті не дає мені спокою. Я просто в повному шоці... Втрата життя, а також жахлива травма, завдана всім, хто був там, сім'ям і тим, хто надавав першу допомогу. Це були просто маленькі діти на уроці танців. Я не знаю, як висловити своє співчуття цим сім'ям", — прокоментувала трагедію зірка.
Шанувальники американської поп-зірки зібрали понад 45 000 фунтів стерлінгів (понад 2 млн гривень) на допомогу постраждалим.
Що сталося у Саутпорті
За даними слідства, близько 11.47 ранку в понеділок, 29 липня, 17-річний підліток, озброєний ножем, увійшов до класу та напав на дітей, яким було від шести до 11 років. Двоє з них загинули, а дев'ятеро отримали поранення, шестеро з них у важкому стані.
Поліція заявила, що, хоча мотив нападу незрозумілий, він не пов'язаний з тероризмом.
Свідки описували напад як "схожий на фільм жахів", а інші говорили про те, що чули крики та бачили закривавлених дітей, які тікали з місця інциденту.
Нині поліція допитує 17-річного підозрюваного, якого вдалося затримати.
Нагадаємо, концерт американської співачки Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у швейцарському Цюриху. А також її виступ в Мюнхені безплатно подивилося близько 40 тисяч людей.
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