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Двое погибших и много раненых — Тейлор Свифт отреагировала на страшную резню в Великобритании

30 июля 2024 14:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тейлор Свифт прокомментировала трагедию в Саутпорте
Американская певица Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Тейлор Свифт отреагировала на трагедию в британском городе Саутпорт. На мероприятии, посвященном ее музыке, произошла страшная резня, во время которой многие дети были ранены и погибли.

Об этом сообщает Variety.

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Тейлор Свифт заявила, что она "полностью шокирована" из-за резни в танцевальной школе Саутпорта, где двое детей погибли и восемь человек сейчас находятся в критическом состоянии.

"Ужас вчерашнего нападения в Саутпорте не дает мне покоя. Я просто в полном шоке... Потеря жизни, а также ужасная травма, нанесенная всем, кто был там, семьям и тем, кто оказывал первую помощь. Это были просто маленькие дети на уроке танцев. Я не знаю, как выразить свое сочувствие этим семьям", — прокомментировала трагедию звезда.

Поклонники американской поп-звезды собрали более 45 000 фунтов стерлингов (более 2 млн гривен) в помощь пострадавшим.

Двое погибших и много раненых - Тейлор Свифт отреагировала на страшную резню в Великобритании - фото 1
Реакция Тейлор Свифт на трагедию в танцевальной школе. Фото: instagram.com/taylorswift/

Что произошло в Саутпорте

По данным следствия, около 11.47 утра в понедельник, 29 июля, 17-летний подросток, вооруженный ножом, вошел в класс и напал на детей от шести до 11 лет. Двое из них погибли, а девять получили ранения, шесть из них — в тяжелом состоянии.

Полиция заявила, что, хотя мотив нападения неясен, он не связан с терроризмом.

Свидетели описывали нападение как "похожее на фильм ужасов", а другие говорили о том, что слышали крики и видели окровавленных детей, которые бежали с места инцидента.

В настоящее время полиция допрашивает 17-летнего подозреваемого, которого удалось задержать.

Напомним, концерт американской певицы Тейлор Свифт вызвал сейсмическую активность в швейцарском Цюрихе. А также ее выступление в Мюнхене бесплатно посмотрело около 40 тысяч человек.

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