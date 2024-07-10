Концерт Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у Цюриху — деталі

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: instagram.com/taylorswift

Концерт американської співачки Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у швейцарському Цюриху. На подію прийшли 50 тисяч людей.

Про це пише SwissInfo.

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Концерт Свіфт пройшов 9 липня на стадіоні Летцігрунд. Квитки купили 50 тисяч людей. Після події швейцарська сейсмологічна служба заявила, що через концерт стався землетрус. Апаратура показала вісім сейсмометрів на відстані до шести кілометрів від стадіону.

"Коли багато людей ритмічно рухаються разом, ця енергія у вигляді гармонійних коливань йде в землю — її можуть виявити сейсмометри поблизу", — пояснили експерти.

Тейлор Свіфт спричинила землетрус у Швейцарії. Фото: instagram.com/taylorswift

Найвищі показники були після 19-ї години. Саме тоді співачка вийшла на сцену, а фанати зустріли її танцями та стрибками.

Втім, це не перший випадок на концертах Свіфт. Вона вже спричиняла землетрус у Сіетлі — магнітуда 2,3.

Світовий тур Тейлор Свіфт Eras Tour вже став найкасовішим в історії — дохід перевищив мільярд доларів.

Тейлор Свіфт продовжує бити рекорди під час світового туру. Фото: instagram.com/taylorswift

Нагадаємо, на честь Тейлор Свіфт вирішили перейменувати місто в Німеччині. Також принц Вільям привів своїх дітей на концерт співачки.