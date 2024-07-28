Концерт Тейлор Свіфт у Німеччині змогли безкоштовно побачити 40 тисяч прихильників

Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Kevin Winter

У Мюнхені, Німеччина, відбувся концерт американської співачки Тейлор Свіфт. Безкоштовно побачити його змогли 40 тисяч людей.

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 28 липня.

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Безкоштовне відвідування концерту стало можливим завдяки пагорбу, який розташований поруч із місцем проведення концерту.

Відомо, що на стадіоні, де виступала співачка, перебувало 75 тисяч людей.

Нагадаємо, концерт американської співачки Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у швейцарському Цюриху. На подію прийшли 50 тисяч людей.

Також на честь Тейлор Свіфт вирішили перейменувати місто в Німеччині. Авторкою ідеї була прихильниця співачки Алешані Вестхофф, яка створила петиції. Міська голова Карін Велге погодила пропозицію.