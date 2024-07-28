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У Німеччині 40 тисяч людей змогли побувати на концерті Тейлор Свіфт безкоштовно — як їм це вдалось

28 липня 2024 23:55
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Концерт Тейлор Свіфт у Німеччині змогли безкоштовно побачити 40 тисяч прихильників
Американська співачка Тейлор Свіфт. Фото: Kevin Winter
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Мюнхені, Німеччина, відбувся концерт американської співачки Тейлор Свіфт. Безкоштовно побачити його змогли 40 тисяч людей.

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 28 липня.

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Безкоштовне відвідування концерту стало можливим завдяки пагорбу, який розташований поруч із місцем проведення концерту. 

Відомо, що на стадіоні, де виступала співачка, перебувало 75 тисяч людей.

Нагадаємо, концерт американської співачки Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у швейцарському Цюриху. На подію прийшли 50 тисяч людей.

Також на честь Тейлор Свіфт вирішили перейменувати місто в Німеччині. Авторкою ідеї була прихильниця співачки Алешані Вестхофф, яка створила петиції. Міська голова Карін Велге погодила пропозицію.

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