Концерт Тейлор Свіфт у Німеччині змогли безкоштовно побачити 40 тисяч прихильників

У Німеччині 40 тисяч людей змогли побувати на концерті Тейлор Свіфт безкоштовно — як їм це вдалось
У Мюнхені, Німеччина, відбувся концерт американської співачки Тейлор Свіфт. Безкоштовно побачити його змогли 40 тисяч людей.
Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 28 липня.
@wigconicc
HER IMPACT IS INSANE😭 #taylorswift #theerastour #erastour #tstheerastour #foryou #fyp #fy @Taylor Swift♬ So High School - Taylor Swift
Концерт Тейлор Свіфт у Німеччині
Безкоштовне відвідування концерту стало можливим завдяки пагорбу, який розташований поруч із місцем проведення концерту.
@luca_berti
what a view ✨🫰🏼 #taylorswift#erastour#munich#fy#fyp♬ Originalton - Luca💥
Відомо, що на стадіоні, де виступала співачка, перебувало 75 тисяч людей.
Нагадаємо, концерт американської співачки Тейлор Свіфт спричинив сейсмічну активність у швейцарському Цюриху. На подію прийшли 50 тисяч людей.
Також на честь Тейлор Свіфт вирішили перейменувати місто в Німеччині. Авторкою ідеї була прихильниця співачки Алешані Вестхофф, яка створила петиції. Міська голова Карін Велге погодила пропозицію.
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