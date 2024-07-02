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Джамала пояснила, чому повернула синів з-за кордону

2 липня 2024 11:41
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Джамала не змогла жити без дітей в Україні — детал
Українська співачка кримськотатарського походження Джамала. Фото: instagram/vogue_ukraine
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Джамала нещодавно народила третього малюка. Вона зізналась, чому повернула старших синів до України під час війни. 

Про це розповіла Vogue.

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З початку повномасштабного вторгнення старші сини Джамали Емір та Селім жили за кордоном, зокрема у Польщі з батьками її чоловіка. Однак, для зірки — це стало випробуванням. Вона не могла не бачити, як ростуть її діти.

"Я переїздила з країни в країну. І це такі емоційні гойдалки: коли ти поруч із дітьми й готуєш їм борщ, то здається, всі крім тебе працюють на користь країни, а коли їдеш — серце навпіл. Це було боляче, але я потрохи навчилася себе пробачати за те, що не завжди поруч", — розповіла співачка.

Старші сини Джамали. Фото: instagram/vogue_ukraine
Старші сини Джамали. Фото: instagram/vogue_ukraine

Коли Джамала дізналась, що вагітна, вона вирішила об'єднати родину і повернула синів додому. 

"Мені було важливо, щоб сини стали частиною процесу очікування третьої дитини. Вони торкалися мого живота, ставили смішні й серйозні запитання. Все це дрібниці, але ці дрібниці дуже важливі. Хлопці піклувалися про брата ще до його появи на світ, отже, я ухвалила правильне рішення", — пояснила зірка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, Джамала розсекретила, як змінилась її вага та тіло під час вагітності. Також співачка засмучена через те, що дім її батьків у Криму забрали росіяни.

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