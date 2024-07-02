Джамала не смогла жить без детей в Украине.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала. Фото: instagram/vogue_ukraine

Украинская певица Джамала недавно родила третьего малыша. Она призналась, почему вернула старших сыновей в Украину во время войны.

Об этом рассказала Vogue.

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С начала полномасштабного вторжения старшие сыновья Джамалы Эмир и Селим жили за границей, в частности, в Польше с родителями ее мужа. Однако для звезды это стало испытанием. Она не могла не видеть, как растут ее дети.

"Я переезжала из страны в страну. И это такие эмоциональные качели: когда ты рядом с детьми и готовишь им борщ, то кажется, все кроме тебя работают в пользу страны, а когда едешь — сердце пополам. Это было больно, но я понемногу научилась себя простить за то, что не всегда рядом", — рассказала певица.

Старшие сыновья Джамалы. Фото: instagram/vogue_ukraine

Когда Джамала узнала, что беременна, она решила объединить семью и вернула сыновей домой.

"Мне было важно, чтобы сыновья стали частью процесса ожидания третьего ребенка. Они затрагивали мой живот, задавали смешные и серьезные вопросы. Все это мелочи, но эти мелочи очень важны. Ребята заботились о брате еще до его появления на свет, следовательно, я приняла правильное решение", — пояснила звезда.

Напомним, Джамала рассекретила, как изменился ее вес и тело во время беременности. Также певица расстроена из-за того, что дом ее родителей в Крыму забрали россияне.