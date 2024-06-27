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Джамала вперше відреагувала на викрадення окупантами нерухомості її батьків

27 червня 2024 21:20
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Стас Кожушко
Редактор
Джамала розповіла про дім батьків в Криму, який відібрали окупанти
Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
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Стас Кожушко
Редактор

Напередодні окупаційна влада Криму привласнила (або, як вони заявили, "націоналізували") нерухомість родини співачки Джамали в Криму. Переможниця "Євробачення-2016" вперше прокоментувала їхні дії.

Про це повідомляє Insider, якому 40-річна артистка дала інтерв’ю.

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Про те, що нерухомість Сусани Джамаладінової (справжнє ім’я співачки) "націоналізували" заявив глава окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов. Окрім артистки під "санкції" потрапили ще 109 осіб. Згідно з заявою Константинова, всі вони "підтримують київський режим та спонсорують ЗСУ".

За словами Джамали, до відібраного майна вона не має жодного стосунку. Втім, це жахлива новина для всієї її родини.

"Це власність моїх батьків, вони будувалися понад двадцять років. Кожну цеглину здобували заробленими кров’ю та потом грішми. І до чого тут батьки, у міжнародний розшук оголосили мене. Я не мовчатиму, це точно", — заявила Джамала.

Джамала будинок Крим
Архівне фото Джамали на подвір'ї батьківського будинку в Криму. Фото: Instagram/jamalajaaa

Артистка не розуміє, як у цивілізованому світі відбувається подібне свавілля. Джамала впевнена, якщо мовчати, то росіяни прийдуть до інших кримських татар, до всіх українців на окупованих територіях, щоб і далі чинити свої звірства.

"Спершу окуповують територію, а потім забирають там усе?! Це — репресії, це — депортація у сучасності! Це ще раз демонструє самочинство, яке коїть російська влада", — підсумувала переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016".

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни зганяють росіян на окуповану "Асканію-Нову". Також ми розповідали, що окупанти цинічно підставили акторку, телеведучу Ксенію Мішину.

Крим
нерухомість
Джамала
окупанти
українські зірки

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