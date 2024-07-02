Співачка Джамала про зміни тіла під час третьої вагітності — як змінилась вага зірки

Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Відома українська співачка Джамала наприкінці травня народила сина Аліма. Зірка відверто зізналась шанувальникам, як змінилась її вага під час третьої вагітності.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для популярного глянцю Vogue.

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Джамала про вагу

Зірка втретє стала мамою та поділилася, як проходила її вагітність цього разу. Раніше виконавиця регулярно відвідувала спортивні заняття для вагітних, однак під час виношування свого третього сина вона надала перевагу тривалим прогулянкам на свіжому повітрі.

Артистка не відмовляла собі в улюблених стравах — кримськотатарських янтиках і чебуреках та українських пирогах і чесно зізналася, що її вага зросла.

Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Навіть попри зайві кілограми, які вона набрала під час вагітності, Джамала приймає та любить своє тіло.

"Моя вага збільшилась на 18 кг, але кажу щиро — я собі подобаюсь. Я усвідомлюю, що моє тіло проходить серйозну трансформацію, і точно не буду себе картати за зайві калорії. Комусь вдається зберегти свою вагу після народження дитини, але я прийняла як факт, що це не мій випадок", — поділилась виконавиця.

Нагадаємо, росіяни привласнили майно Джамали в окупованому Криму. А також зірка поділилася зворушливими фото з пологового будинку.