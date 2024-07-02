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Джамала зізналась, як змінилась її вага під час третьої вагітності

2 липня 2024 09:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Співачка Джамала про зміни тіла під час третьої вагітності — як змінилась вага зірки
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Джамала наприкінці травня народила сина Аліма. Зірка відверто зізналась шанувальникам, як змінилась її вага під час третьої вагітності.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для популярного глянцю Vogue.

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Джамала про вагу 

Зірка втретє стала мамою та поділилася, як проходила її вагітність цього разу. Раніше виконавиця регулярно відвідувала спортивні заняття для вагітних, однак під час виношування свого третього сина вона надала перевагу тривалим прогулянкам на свіжому повітрі.

Артистка не відмовляла собі в улюблених стравах — кримськотатарських янтиках і чебуреках та українських пирогах і чесно зізналася, що її вага зросла.

Джамала про вагу
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала про своє тіло під час вагітності
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала про те, чи сварить себе за зайві кілограми
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Навіть попри зайві кілограми, які вона набрала під час вагітності, Джамала приймає та любить своє тіло.

"Моя вага збільшилась на 18 кг, але кажу щиро — я собі подобаюсь. Я усвідомлюю, що моє тіло проходить серйозну трансформацію, і точно не буду себе картати за зайві калорії. Комусь вдається зберегти свою вагу після народження дитини, але я прийняла як факт, що це не мій випадок", — поділилась виконавиця.

Нагадаємо, росіяни привласнили майно Джамали в окупованому Криму. А також зірка поділилася зворушливими фото з пологового будинку.

Джамала вагітність українські зірки Vogue краса фотосесія тіло вага

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