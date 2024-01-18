Джамала показала 9 блискучих образів з Нацвідбору Євробачення
Українська співачка Джамала пригадала, в яких вона образах була на Нацвідборі Єробачення. Стилісти артистки підбирали їй яскраві сукні.
Зірка показала світлини в instagram.
Джамала показала 9 найкращих образів з Євробачення
Українська співачка Джамала зараз бере участь у конкурсі на місце журі Нацвідбору Євробачення-2024. Народне голосування відбувається у додатку "Дія". Артистка заявила, що для неї це велика честь і відповідальність.
"Для мене завжди участь, як члена жюрі у Відборі, це завжди відповідально. Цього року мені також запропонували прийняти участь у голосуванні. Це так круто, що вже другий рік поспіль саме люди обирають не тільки своїх фаворитів серед конкурсантів, а й членів журі", — написала зірка.
Також вона поділилася своїми спогадами з минулих Нацвідборів. Джамала опублікувала "красу з минулих ефірів".
Раніше альбом Джамали став найкращим у 2023 році за версією журналу Beehype.
Стало відомо, чому Джамала не вважає Ластівчине гніздо символом Криму.
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