Джамала показала 9 блискучих образів з Нацвідбору Євробачення

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Українська співачка Джамала пригадала, в яких вона образах була на Нацвідборі Єробачення. Стилісти артистки підбирали їй яскраві сукні.

Зірка показала світлини в instagram.

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Українська співачка Джамала зараз бере участь у конкурсі на місце журі Нацвідбору Євробачення-2024. Народне голосування відбувається у додатку "Дія". Артистка заявила, що для неї це велика честь і відповідальність.

"Для мене завжди участь, як члена жюрі у Відборі, це завжди відповідально. Цього року мені також запропонували прийняти участь у голосуванні. Це так круто, що вже другий рік поспіль саме люди обирають не тільки своїх фаворитів серед конкурсантів, а й членів журі", — написала зірка.

Також вона поділилася своїми спогадами з минулих Нацвідборів. Джамала опублікувала "красу з минулих ефірів".

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

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