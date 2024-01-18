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Джамала показала 9 блискучих образів з Нацвідбору Євробачення

18 січня 2024 13:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Джамала показала 9 блискучих образів з Нацвідбору Євробачення
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Джамала пригадала, в яких вона образах була на Нацвідборі Єробачення. Стилісти артистки підбирали їй яскраві сукні.

Зірка показала світлини в instagram.

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Українська співачка Джамала зараз бере участь у конкурсі на місце журі Нацвідбору Євробачення-2024. Народне голосування відбувається у додатку "Дія". Артистка заявила, що для неї це велика честь і відповідальність.

"Для мене завжди участь, як члена жюрі у Відборі, це завжди відповідально. Цього року мені також запропонували прийняти участь у голосуванні. Це так круто, що вже другий рік поспіль саме люди обирають не тільки своїх фаворитів серед конкурсантів, а й членів журі", — написала зірка.

Також вона поділилася своїми спогадами з минулих Нацвідборів. Джамала опублікувала "красу з минулих ефірів".

Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацвідборі Євробачення. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Раніше альбом Джамали став найкращим у 2023 році за версією журналу Beehype.

Стало відомо, чому Джамала не вважає Ластівчине гніздо символом Криму.

Джамала
одяг
українські зірки
співачка
Євробачення-2024

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