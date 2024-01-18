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Джамала показала 9 блестящих образов с Нацотбора Евровидения

18 января 2024 13:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Джамала показала 9 блестящих образов с Нацотбора Евровидения
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Джамала вспомнила, в каких образах она была на Нацотборе Еровидения. Стилисты артистки подбирали ей яркие платья.

Звезда показала фотографии в instagram.

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Украинская певица Джамала сейчас принимает участие в конкурсе на жюри Нацотбора Евровидения-2024. Народное голосование проходит в приложении "Дія". Артистка заявила, что для нее это большая честь и ответственность.

"Для меня всегда участие как члена жюри в Отборе это всегда ответственно. В этом году мне также предложили принять участие в голосовании. Это так круто, что уже второй год подряд именно люди выбирают не только своих фаворитов среди конкурсантов, но и членов жюри", — написала звезда.

Также она поделилась своими воспоминаниями из прошлых нацотборов. Джамала опубликовала "красоту из прошлых эфиров".

Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Джамала на Нацотборе Евровидения. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Ранее альбом Джамалы стал лучшим в 2023 году по версии журнала Beehype.

Стало известно, почему Джамала не считает Ласточкино гнездо символом Крыма.

Джамала
одежда
украинские звезды
певица
Евровидение-2024

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