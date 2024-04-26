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Джамала повідомила, коли планує давати концерти в Криму

26 квітня 2024 18:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала розповіла, коли збирається заспівати в Криму — відео
Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Джамала розповіла про те, коли збирається давати концерти у Криму. Зірка також поділилася творчими планами.

Про це вона розповіла Новини.LIVE на презентації QIRIM у рамках фестивалю "Книжкова країна", що проходить на ВДНГ.

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З 25 по 28 квітня на ВДНГ проходить великий книжковий ярмарок "Книжкова країна", на який завітали українські зірки. 

Журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець вдалося поспілкуватися на заході із відомою українською співачкою Джамалою, яка презентувала свою платівку QIRIM.

Співачка висловила свою думку щодо ініціативи своїх колег, гурту ''Антитіла'', які запланували виступ у Ялті влітку 2024 року. Джамала не підтримує їхню ідею і вважає, що концерти на анексованих Росією територіях можна буде планувати лише після перемоги. 

Джамала презентувала платівку Крим
Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE
Джамала про концерт в Криму
Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

"О ні. Я відношуся до цього більш чуттєво, бо мені здається, це трохи дивна річ... Не хочу нікого ображати, але мені здається, що про концерти в Криму можна говорити лише після того, як ми його деокупуємо", — пояснила вона.

Речниця Євробачення-2024 повідомила про те, що у рамках презентації своєї платівки QIRIM планує тур українськими та європейськими містами. Однак зірка не назвала дату, адже зараз перебуває при надії.

Джамала розповіла про творчі плани
Українська співачка Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Можна говорити, що альбом "Крим" має поїхати Україною і Європою. Я дуже цього хочу. Це дуже складний проєкт, бо у складі цього проєкту є дуже велика кількість музикантів", — додала вона.

Альбом Jamala QIRIM ("Крим") — це збірка з 14 традиційних кримськотатарських пісень, кожну з яких виконавиця віднайшла в різних куточках півострова.

Презентація альбому відбулася у Національній опері України у Києві 5 травня, а також у Ліверпулі 11 травня спільно з BBC Philharmonic Orchestra.

Нагадаємо, ми раніше писали, що співачка Джамала поділилася архівними фото з Криму. А також співачка стала речницею України на Євробаченні-2024.

війна
Крим
концерт
Джамала
анексія
ВДНГ
Антитіла
українські зірки

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