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Джамала сообщила, когда планирует давать концерты в Крыму

26 апреля 2024 18:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала рассказала, когда собирается спеть в Крыму — видео
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Джамала рассказала о том, когда собирается давать концерты в Крыму. Звезда также поделилась своими творческими планами.

Об этом она рассказала Новини.LIVE на презентации "QIRIM" в рамках проходящего на ВДНХ фестиваля "Книжная страна".

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С 25 по 28 апреля на ВДНХ проходит большая книжная ярмарка "Книжная страна", которую посетили украинские звезды.

Журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец удалось пообщаться на мероприятии с известной украинской певицей Джамалой, которая представила свою пластинку QIRIM.

Певица выразила свое мнение про инициативу своих коллег, группы Антитела, которые запланировали выступление в Ялте летом 2024 года. Джамала не поддерживает их идею и считает, что концерты на аннексированных Россией территориях можно будет планировать только после победы.

Джамала презентовала пластинку Крым
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE
Джамала о концерте в Крыму
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

"О нет. Я отношусь к этому более чувственно, потому что мне кажется, это немного странная вещь... Не хочу никого оскорблять, но мне кажется, что о концертах в Крыму можно говорить только после того, как мы его деоккупируем", — объяснила она.

Спикер Евровидения-2024 сообщила о том, что в рамках презентации своей пластинки "QIRIM" планирует тур по украинским и европейским городам. Однако звезда не назвала дату, ведь сейчас находится в положении.

Джамала рассказала о творческих планах
Украинская певица Джамала. Фото: Новини.LIVE

"Можно говорить, что альбом "Крым" должен поехать по Украине и Европе. Я очень этого хочу. Это очень сложный проект, потому что в составе этого проекта есть очень большое количество музыкантов", — добавила она.

Альбом Jamala QIRIM ("Крым") — это сборник из 14 традиционных крымскотатарских песен, каждую из которых исполнительница отыскала в разных уголках полуострова.

Презентация альбома прошла в Национальной опере Украины в Киеве 5 мая, а также в Ливерпуле 11 мая совместно с BBC Philharmonic Orchestra.

Напомним, мы ранее писали, что певица Джамала поделилась архивными фото из Крыма. А также певица стала спикером Украины на Евровидении-2024.

война
Крым
концерт
Джамала
аннексия
ВДНХ
Антитіла
украинские звезды

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