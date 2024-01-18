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Джамала прокомментировала голосование за судей Нацотбора в приложении "Дія"

18 января 2024 21:16
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Джамала прокомментировала голосование за судей Нацотбора в приложении "Дія"
Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В мобильном приложении "Дія" продолжается голосование за состав звездного жюри Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Место в жюри себе практически гарантировала певица Джамала. Победительница "Евровидения-2024" прокомментировала опрос.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Джамала о Нацотборе на "Евровидение"

Певица отметила, что для нее быть одним из членов жюри в Нацотборе всегда ответственно. Джамала рада, что второй год подряд украинцы имеют возможность выбирать жюри в мобильном приложении "Дія".

Для певицы, Нацотбор — это стресс и волнение. Так как среди участников есть коллеги, с которыми Джамала выступает на одних площадках. А с некоторыми она в хороших отношениях. Впрочем, артистка отметила — страна выбирает именно песню, а не исполнителя.

"Так чувствовала, когда выбирала песню Go_A  "Шум", и сейчас эта группа одна из визиток Украины в мире. Они представляют украинскую музыку на разных мировых площадках. Так же и Stefania от Kalush Orchestra, которая принесла нам столько радости в виде "Евровидения-2022". TVORCHI, поразившие своим стилем и звучанием, и так далее", — отметила Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

По словам певицы, она всегда переживает за качественную украинскую музыку, и Нацотбор воспринимает как классный концерт. Джамале очень хотелось бы, чтобы от нашей страны был достойным представителем на "Евровидение-2024".

Также певица поблагодарила всех, кто голосует за нее в "Дії" (выбрать своего фаворита можно до 10:00, 22 января). В опросе уже приняло участие 590 тысяч украинцев. Джамала на втором месте. Первое уверенно занимает Андрей Данилко (257 тысяч голосов, 43,6%). Третья строчка у фронтмена группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Сергея Танчинца (74,5 тысяч голосов, 12,6%).

Результаты Джамалы на вечер 18.01.2023. Скриншоты: "Дія"

Напомним, ранее мы писали, что Джамала показала девять блестящих образов из Нацотбора на "Евровидение". Также мы рассказывали, что alyona alyona оригинально ответила людям за хейт новой песни.

Евровидение
Дия
Джамала
голосование
украинские звезды

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