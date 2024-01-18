Джамала прокомментировала голосование за судей Нацотбора в приложении "Дія"

Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

В мобильном приложении "Дія" продолжается голосование за состав звездного жюри Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024". Место в жюри себе практически гарантировала певица Джамала. Победительница "Евровидения-2024" прокомментировала опрос.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Джамала о Нацотборе на "Евровидение"

Певица отметила, что для нее быть одним из членов жюри в Нацотборе всегда ответственно. Джамала рада, что второй год подряд украинцы имеют возможность выбирать жюри в мобильном приложении "Дія".

Для певицы, Нацотбор — это стресс и волнение. Так как среди участников есть коллеги, с которыми Джамала выступает на одних площадках. А с некоторыми она в хороших отношениях. Впрочем, артистка отметила — страна выбирает именно песню, а не исполнителя.

"Так чувствовала, когда выбирала песню Go_A — "Шум", и сейчас эта группа одна из визиток Украины в мире. Они представляют украинскую музыку на разных мировых площадках. Так же и Stefania от Kalush Orchestra, которая принесла нам столько радости в виде "Евровидения-2022". TVORCHI, поразившие своим стилем и звучанием, и так далее", — отметила Джамала.

По словам певицы, она всегда переживает за качественную украинскую музыку, и Нацотбор воспринимает как классный концерт. Джамале очень хотелось бы, чтобы от нашей страны был достойным представителем на "Евровидение-2024".

Также певица поблагодарила всех, кто голосует за нее в "Дії" (выбрать своего фаворита можно до 10:00, 22 января). В опросе уже приняло участие 590 тысяч украинцев. Джамала на втором месте. Первое уверенно занимает Андрей Данилко (257 тысяч голосов, 43,6%). Третья строчка у фронтмена группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Сергея Танчинца (74,5 тысяч голосов, 12,6%).

Результаты Джамалы на вечер 18.01.2023. Скриншоты: "Дія"

Напомним, ранее мы писали, что Джамала показала девять блестящих образов из Нацотбора на "Евровидение". Также мы рассказывали, что alyona alyona оригинально ответила людям за хейт новой песни.