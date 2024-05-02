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Джамала розповіла, коли має народитися її третя дитина

2 травня 2024 19:47
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала зізналася, чи обрала ім'я для третьої дитини — подробиці
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Джамала зізналася, коли має з'явитися на світ її третя дитина. Зірка також розповіла, чи встигли вони з чоловіком обрати ім'я сину.

Про це вона розповіла в ефірі "Ранок у великому місті".

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Джамала про майбутні пологи 

Співачка зараз перебуває на дев'ятому місяці вагітності. Попри те, хо їй буде дуже не просто, Джамала стала речницею Євробачення-2024 та буде вести прямий ефір гранд-фіналу, що відбудеться 11 травня.

Вагітна Джамала
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Зірка пояснила, що пологи в неї заплановані на більш пізній термін, а тому вона не боїться, що перейми почнуться у розпал пісенного конкурсу.

"Я думаю, що все буде добре. За термінами я ще не маю народити. Це має щось статися екстрене", — розповіла виконавиця.

Джамала також зізналася, що поки не обрала ім'я для свого майбутнього сина. Зараз вони із чоловіком обговорюють це питання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Після пологів зірка не хоче на довгий час залишати сцену. Вона не планує тривалу декретну відпустку.

"Не планувала ще декретної відпустки. Але, може, якийсь все ж таки місяць візьму собі відпочинку, аби просто побути з дитиною", — додала вона.

Джамала з чоловіком Бекіром Сулеймановом виховує двох синів — 5-річного Еміра та  3-річного Селіма.

Нагадаємо, ми раніше писали, співачка Джамала розповіла про те, коли збирається давати концерти у Криму. А також виконавиця зізналася, чи спілкується з родичами на анексованих територіях.

Євробачення
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Джамала
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пологи
Євробачення-2024

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