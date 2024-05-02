Джамала зізналася, чи обрала ім'я для третьої дитини — подробиці

Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Відома українська співачка Джамала зізналася, коли має з'явитися на світ її третя дитина. Зірка також розповіла, чи встигли вони з чоловіком обрати ім'я сину.

Про це вона розповіла в ефірі "Ранок у великому місті".

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Джамала про майбутні пологи

Співачка зараз перебуває на дев'ятому місяці вагітності. Попри те, хо їй буде дуже не просто, Джамала стала речницею Євробачення-2024 та буде вести прямий ефір гранд-фіналу, що відбудеться 11 травня.

Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Зірка пояснила, що пологи в неї заплановані на більш пізній термін, а тому вона не боїться, що перейми почнуться у розпал пісенного конкурсу.

"Я думаю, що все буде добре. За термінами я ще не маю народити. Це має щось статися екстрене", — розповіла виконавиця.

Джамала також зізналася, що поки не обрала ім'я для свого майбутнього сина. Зараз вони із чоловіком обговорюють це питання.

Після пологів зірка не хоче на довгий час залишати сцену. Вона не планує тривалу декретну відпустку.

"Не планувала ще декретної відпустки. Але, може, якийсь все ж таки місяць візьму собі відпочинку, аби просто побути з дитиною", — додала вона.

Джамала з чоловіком Бекіром Сулеймановом виховує двох синів — 5-річного Еміра та 3-річного Селіма.

Нагадаємо, ми раніше писали, співачка Джамала розповіла про те, коли збирається давати концерти у Криму. А також виконавиця зізналася, чи спілкується з родичами на анексованих територіях.