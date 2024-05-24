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Джамала у квітах зачарувала вагітним животиком у новому кліпі "Люблю"

24 травня 2024 19:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співачка Джамала випустила кліп "Люблю" і зачарувала вагітним животиком — відео
Українська співачка Джамала у кліпі "Люблю". Фото: скриншот відео
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна співачка Джамала презентувала нову пісню "Люблю". Зірка перебуває на останніх місяцях вагітності та чуттєвого поєднала різні види любові у своєму кліпі.

Про реліз зірка повідомила в Instagram.

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Джамала у квітах презентувала пісню "Люблю"

Популярна співачка Джамала представила новий трек "Люблю". Кліп знімали у бібліотеці імені В. І. Вернадського та музеї Другої світової війни.

"Сьогодні реліз особливої для мене пісні та відеокліпу "Люблю". Вона адресована всім тим, хто вірить у кохання в усіх його проявах: любов, яка надихає. У кожного своє натхнення, своя любов. "Кохати попри все! Що далі — не знаю, Та знай: я в тебе є". І вона дійсно багатошарова та адресована людям, яких ти любиш, бо там, де вони є, і є життя", — презентувала трек співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Спочатку співачка вразила ефектною появою у "полі" білих хризантем та півоній, а пізніше зачарувала вагітним животиком і червоному хвилястому вбранні.

Українська співачка Джамала у кліпі "Люблю". Фото: скриншот відео
Українська співачка Джамала у кліпі "Люблю". Фото: скриншот відео

Відео наповнили сенсами: хлопчик з крилами — як надія на майбутнє, вагітна Джамала посеред вигранованих імен загиблих українців — як символ життя і повторення танцівниками перформансу Марини Абрамович "Енергія спокою".

Українська співачка Джамала у кліпі "Люблю". Фото: скриншот відео
Кліп "Люблю". Фото: скриншот відео

Нагадаємо, Джамала виграла премію Yuna-2024 за найкращий альбом року. Також співачка поділилася щемливою історією депортації її бабусі з Криму.

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