Всі переможці музичної премії Yuna-2024 — список

Співачка Джамала. Фото: Instagram/yunaawards

В столиці пройшла урочиста церемонія нагородження музичної премії Yuna-2024. Світський захід відвідали чимало знаменитостей, а тріумфаторами стали учасники гурту "Антитіла".

Відповідні фото та відео з церемонії з’явились в профілях музичних оглядачів, зокрема Нателли Кірс.

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Переможці премії Yuna-2024

Ця церемонія стала тринадцятою в історії національної музичної премії. Аби вручити нагороди лауреатам на сцену вийшли, зокрема, співак Дмитро Монатік, блогерка Даша Квіткова, ветеран війни, головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен Будько, блогерка Раміна Есхакзай, продюсерка Ірина Горова та інші знаменитості.

Зазначимо, що участь в премії брали композиції, реліз яких відбувся за повний 2023-й календарний рік.

Найкращий виконавець — Артем Пивоваров.

Найкраща виконавиця — KOLA.

Співачка KOLA отримала премію Yuna-2024. Скриншот: Instagram/natella_kirs

Найкращий альбом — Джамала (Jamala), QIRIM

Співачка Джамала на премії Yuna-2024. Скриншот: Instagram/natella_kirs

Найкращий дует/колаборація — SHUMEI & Злата Огнєвіч (ZLATA OGNEVICH), "Буревіями".

Найкращий відеокліп — гурт "Антитіла", "Фортеця Бахмут"

Найкращий рок-гурт — "Антитіла"

Найкращий поп-гурт — LATEXFAUNA

Відкриття року — Klavdia Petrivna

Пісня року — гурт "Антитіла", "Фортеця Бахмут".

Спеціальна відзнака за благодійний тур — гурт KOZAK SYSTEM.

Спеціальна відзнака за благодійність — гурт "Друга Ріка".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Артем Пивоваров розповів про першу зустріч з Klavdia Petrivna. Також ми розповідали, що співак, військовослужбовець Віталій Козловський похрестив первістка.