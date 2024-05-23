Всі переможці музичної премії Yuna-2024 — список

Музична премія Yuna-2024 оголосила переможців — список
В столиці пройшла урочиста церемонія нагородження музичної премії Yuna-2024. Світський захід відвідали чимало знаменитостей, а тріумфаторами стали учасники гурту "Антитіла".
Відповідні фото та відео з церемонії з’явились в профілях музичних оглядачів, зокрема Нателли Кірс.
Переможці премії Yuna-2024
Ця церемонія стала тринадцятою в історії національної музичної премії. Аби вручити нагороди лауреатам на сцену вийшли, зокрема, співак Дмитро Монатік, блогерка Даша Квіткова, ветеран війни, головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен Будько, блогерка Раміна Есхакзай, продюсерка Ірина Горова та інші знаменитості.
Зазначимо, що участь в премії брали композиції, реліз яких відбувся за повний 2023-й календарний рік.
Найкращий виконавець — Артем Пивоваров.
Найкраща виконавиця — KOLA.
Найкращий альбом — Джамала (Jamala), QIRIM
Найкращий дует/колаборація — SHUMEI & Злата Огнєвіч (ZLATA OGNEVICH), "Буревіями".
Найкращий відеокліп — гурт "Антитіла", "Фортеця Бахмут"
Найкращий рок-гурт — "Антитіла"
Найкращий поп-гурт — LATEXFAUNA
Відкриття року — Klavdia Petrivna
Пісня року — гурт "Антитіла", "Фортеця Бахмут".
Спеціальна відзнака за благодійний тур — гурт KOZAK SYSTEM.
Спеціальна відзнака за благодійність — гурт "Друга Ріка".
Нагадаємо, раніше ми писали, що співак Артем Пивоваров розповів про першу зустріч з Klavdia Petrivna. Також ми розповідали, що співак, військовослужбовець Віталій Козловський похрестив первістка.
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