Певица Джамала выпустила клип "Люблю" и очаровала беременным животиком.

Украинская певица Джамала в клипе "Люблю". Фото: скриншот видео

Популярная певица Джамала представила новую песню "Люблю". Звезда находится на последних месяцах беременности и чувственного соеденила разные виды любви в своем клипе.

О релизе звезда сообщила в Instagram.

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Джамала в цветах презентовала песню "Люблю"

Популярная певица Джамала представила новый трек "Люблю". Клип снимали в библиотеке имени Вернадского и музеи Второй мировой войны.

"Сегодня релиз особой для меня песни и видеоклипа "Люблю". Она адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях: вдохновляющая любовь. У каждого свое вдохновение, своя любовь. "Любить при всем! Что дальше — не знаю, Да знай: я у тебя есть". И она действительно многослойная и адресованная людям, которых ты любишь, потому что там, где они есть, — и есть жизнь", — презентовала трек певица.

Сначала певица поразила эффектным появлением в "поле" белых хризантем и пионов, а позже очаровала беременным животиком и красным волнистым нарядом.

Украинская певица Джамала в клипе "Люблю". Фото: скриншот видео

Видео наполнили смыслами — мальчик с крыльями, как надежда на будущее, беременная Джамала среди выигранных имен погибших украинцев, как символ жизни и повторения танцовщиками перформанса Марины Абрамович "Энергия спокойствия".

Клип "Люблю". Фото: скриншот видео

Напомним, Джамала выиграла премию Yuna-2024 за лучший альбом года. Также певица поделилась щемящей историей депортации ее бабушки из Крыма.