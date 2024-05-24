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Джамала в цветах очаровала беременным животиком в новом клипе "Люблю"

24 мая 2024 19:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певица Джамала выпустила клип "Люблю" и очаровала беременным животиком.
Украинская певица Джамала в клипе "Люблю". Фото: скриншот видео
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная певица Джамала представила новую песню "Люблю". Звезда находится на последних месяцах беременности и чувственного соеденила разные виды любви в своем клипе.

О релизе звезда сообщила в Instagram.

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Джамала в цветах презентовала песню "Люблю"

Популярная певица Джамала представила новый трек "Люблю". Клип снимали в библиотеке имени Вернадского и музеи Второй мировой войны.

"Сегодня релиз особой для меня песни и видеоклипа "Люблю". Она адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях: вдохновляющая любовь. У каждого свое вдохновение, своя любовь. "Любить при всем! Что дальше — не знаю, Да знай: я у тебя есть". И она действительно многослойная и адресованная людям, которых ты любишь, потому что там, где они есть, — и есть жизнь", — презентовала трек певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Сначала певица поразила эффектным появлением в "поле" белых хризантем и пионов, а позже очаровала беременным животиком и красным волнистым нарядом.

Украинская певица Джамала в клипе "Люблю". Фото: скриншот видео
Украинская певица Джамала в клипе "Люблю". Фото: скриншот видео

Видео наполнили смыслами — мальчик с крыльями, как надежда на будущее, беременная Джамала среди выигранных имен погибших украинцев, как символ жизни и повторения танцовщиками перформанса Марины Абрамович "Энергия спокойствия".

Украинская певица Джамала в клипе "Люблю". Фото: скриншот видео
Клип "Люблю". Фото: скриншот видео

Напомним, Джамала выиграла премию Yuna-2024 за лучший альбом года. Также певица поделилась щемящей историей депортации ее бабушки из Крыма.

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