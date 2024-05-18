Джамала згадала, як її родина депортували з Криму — відео

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала пригадала, як депортували її родину 18 травня 1944 року. У день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу вона розповіла, як пережила цю трагедію її прабабуся.

Зірка виклала відео в Instagram.

Читайте також:

Джамала поділилась історією депортації родини у 1944 році

18 травня 1944 року радянці на світанку постукали у двері кримців. Вони змусили їх швидко вийти з рідних домівок і силою посадили в скотські вагони. У той день депортували з півострова понад 200 тисяч кримських татар. Їх вивезли в країни Центральної Азії та Росію.

З 2015 року в Україні цей злочин визнали геноцидом. Щороку держава відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Прабабуся Джамали Назил-хан. Фото: instagram.com/jamalajaaa

"18 травня 1944 року радянські солдати депортували мою прабабусю Назил-хан. Зранку її з п’ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії. Тоді мій прадідусь був на війні. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто викинули її по дорозі", — розповіла співачка.

Родина Джамали. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Прабабуся Джамали Назил-хан з родиною. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала каже, що раніше часто думала про те, як пережила це прабабуся. Що вона відчувала? Однак, після повномасштабного вторгнення артистка, на жаль, зрозуміла весь страх і відчай, який вже переживала її родина в минулому століття.

"Коли 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення, я, як мати, ще більше зрозуміла свою прабабусю та усвідомила весь жах того дня. Ця історія залишила глибокий слід на моєму житті та творчості. Її я буду пам’ятати завжди та розкажу своїм дітям. Коли ми знаємо свою історію — ми знаємо себе", — поділилась Джамала.

Джамала з дітьми 24 лютого 2022 року. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, Джамала зізналась, коли зможе запланувати концерт у Криму. Також співачка поділилась сумними новинами — вона не може часто спілкуватись з родичами через росіян.