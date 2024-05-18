Джамала згадала, як її родина депортували з Криму — відео

Джамала згадала страшну історію депортації прабабусі з Криму
Співачка Джамала пригадала, як депортували її родину 18 травня 1944 року. У день пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу вона розповіла, як пережила цю трагедію її прабабуся.
Зірка виклала відео в Instagram.
Джамала поділилась історією депортації родини у 1944 році
18 травня 1944 року радянці на світанку постукали у двері кримців. Вони змусили їх швидко вийти з рідних домівок і силою посадили в скотські вагони. У той день депортували з півострова понад 200 тисяч кримських татар. Їх вивезли в країни Центральної Азії та Росію.
З 2015 року в Україні цей злочин визнали геноцидом. Щороку держава відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
"18 травня 1944 року радянські солдати депортували мою прабабусю Назил-хан. Зранку її з п’ятьма маленьким дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії. Тоді мій прадідусь був на війні. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто викинули її по дорозі", — розповіла співачка.
Джамала каже, що раніше часто думала про те, як пережила це прабабуся. Що вона відчувала? Однак, після повномасштабного вторгнення артистка, на жаль, зрозуміла весь страх і відчай, який вже переживала її родина в минулому століття.
"Коли 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення, я, як мати, ще більше зрозуміла свою прабабусю та усвідомила весь жах того дня. Ця історія залишила глибокий слід на моєму житті та творчості. Її я буду пам’ятати завжди та розкажу своїм дітям. Коли ми знаємо свою історію — ми знаємо себе", — поділилась Джамала.
Нагадаємо, Джамала зізналась, коли зможе запланувати концерт у Криму. Також співачка поділилась сумними новинами — вона не може часто спілкуватись з родичами через росіян.
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