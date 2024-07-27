Джамала заспіває на Олімпійських іграх-2024 — коли

Українська співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

Співачка Джамала анонсувала свою появу на Олімпійських іграх-2024. Вона заспіває на сцені українського дому Volia Space.

Про це розповіла в Instagram.

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Джамала заспіває на Олімпійських іграх-2024

Вчора, 26 липня, стартували Олімпійські ігри-2024. Під час проведення змагань зірки зі всього світу будуть виступати у Парижі. Серед них і українська зірка Джамала.

Вона вийде 28 липня на сцену українського дому Volia Space. Виступ почнеться близько 15:30. Також покажуть фільм артистки "Jamala. Songs of Freedom".

"Для мене честь виступати під час проведення Олімпійських ігор на сцені українського дому Volia Spase. У черговий раз маю можливість говорити міжнародній спільноті про нашу боротьбу та важливість перемоги для України. А також поширювати українську музику", — написала Джамала.

Джамала виступить під час Олімпійських ігор-2024. Фото: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, відбулось вишукане відкриття Олімпійських ігор, на якому заспівала Леді Гага та Селін Діон. Також голлівудська зірка Іванна Сахно підтримала українських спортсменів, які вирушили на Олімпіаду.