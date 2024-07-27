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Джамала виступить на Олімпійських іграх 2024

27 липня 2024 08:35
Антоніна Завадська - Редактор
Джамала заспіває на Олімпійських іграх-2024 — коли
Українська співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
Антоніна Завадська - Редактор

Співачка Джамала анонсувала свою появу на Олімпійських іграх-2024. Вона заспіває на сцені українського дому Volia Space.

Про це розповіла в Instagram. 

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Джамала заспіває на Олімпійських іграх-2024

Вчора, 26 липня, стартували Олімпійські ігри-2024. Під час проведення змагань зірки зі всього світу будуть виступати у Парижі. Серед них і українська зірка Джамала. 

Вона вийде 28 липня на сцену українського дому Volia Space. Виступ почнеться близько 15:30. Також покажуть фільм артистки "Jamala. Songs of Freedom".

"Для мене честь виступати під час проведення Олімпійських ігор на сцені українського дому Volia Spase. У черговий раз маю можливість говорити міжнародній спільноті про нашу боротьбу та важливість перемоги для України. А також поширювати українську музику", — написала Джамала.

Джамала виступить під час Олімпійський ігор-2024. Фото: Instagram/jamalajaaa
Джамала виступить під час Олімпійських ігор-2024. Фото: Instagram/jamalajaaa

Нагадаємо, відбулось вишукане відкриття Олімпійських ігор, на якому заспівала Леді Гага та Селін Діон. Також голлівудська зірка Іванна Сахно підтримала українських спортсменів, які вирушили на Олімпіаду.

Джамала Олімпійські ігри Париж Олімпіада-2024 українські зірки співачка виступ

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