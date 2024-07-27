Леді Гага та Селін Діон виступили на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024

Леді Гага в пір'ї та виступ Селін Діон до мурах — яскраве відкриття Літніх Олімпійських Ігор-2024
Шанувальники Селін Діон розплакалися, дивлячись, як вона закриває церемонію відкриття Олімпіади-2024 у Парижі в п’ятницю ввечері. 56-річна канадська співачка, яка бореться з невиліковним синдромом м’язової скутості, виглядала неймовірно у мерехтливій сріблястій сукні під час виступу перед Ейфелевою вежею.
Про це пише Daily Mail.
Селін Діон довела до сліз виступом на Літніх Олімпійских Іграх-2024
Вона виконала Hymne à L'amour, який раніше співала Едіт Піаф. Пісня була спочатку випущена в 1950 році, а її назва перекладається як "Гімн коханню". Селін, здавалося, була на межі сліз, коли вона закінчила виступ під радісні вигуки натовпу, тоді як глядачі також залишилися в емоціях.
"Селін довела мене до сліз".
"Нарешті! Королева Селін Діон повернулася, і вона звучить фантастично!", — написали у соціальній мережі прихильники зірки.
А хтось з фоловерів навіть назвав її "найкращою співачкою всіх часів".
У 2022 році Селін розповіла, що у неї діагностували неврологічний розлад, який викликає скутість і спазм м’язів. Раніше Селін пообіцяла, що повернеться на сцену "навіть якщо їй доведеться повзати".
Востаннє Селін виступала наживо під час свого світового туру Courage у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, 8 березня 2020 року. Потім вона скасувала свій тур через пандемію Covid.
Серед інших знаменитостей на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024 були Леді Гага, Джон Ледженд з родиною, Летиція Каста, Венсан Кассаль з новою обраницею, князівське подружжя Монако та інші.
Нагадаємо, Селін Діон розповіла про нестерпні страждання. А раніше ми писали, що Селін Діон вразила вишуканим виходом на кінопоказі.
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