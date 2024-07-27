Леді Гага та Селін Діон виступили на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024

Співачка Леді Гага. Фото: Reuters

Шанувальники Селін Діон розплакалися, дивлячись, як вона закриває церемонію відкриття Олімпіади-2024 у Парижі в п’ятницю ввечері. 56-річна канадська співачка, яка бореться з невиліковним синдромом м’язової скутості, виглядала неймовірно у мерехтливій сріблястій сукні під час виступу перед Ейфелевою вежею.

Про це пише Daily Mail.

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Вона виконала Hymne à L'amour, який раніше співала Едіт Піаф. Пісня була спочатку випущена в 1950 році, а її назва перекладається як "Гімн коханню". Селін, здавалося, була на межі сліз, коли вона закінчила виступ під радісні вигуки натовпу, тоді як глядачі також залишилися в емоціях.

"Селін довела мене до сліз".

"Нарешті! Королева Селін Діон повернулася, і вона звучить фантастично!", — написали у соціальній мережі прихильники зірки.

У мережі прокоментували виступ Селін Діон. Фото: соціальні мережі

У мережі оцінили виступ Селін Діон на відкриті Літніх Олімпійських-2024. Фото: соціальні мережі

А хтось з фоловерів навіть назвав її "найкращою співачкою всіх часів".

У 2022 році Селін розповіла, що у неї діагностували неврологічний розлад, який викликає скутість і спазм м’язів. Раніше Селін пообіцяла, що повернеться на сцену "навіть якщо їй доведеться повзати".

Востаннє Селін виступала наживо під час свого світового туру Courage у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, 8 березня 2020 року. Потім вона скасувала свій тур через пандемію Covid.

Серед інших знаменитостей на відкритті Літніх Олімпійських Ігор-2024 були Леді Гага, Джон Ледженд з родиною, Летиція Каста, Венсан Кассаль з новою обраницею, князівське подружжя Монако та інші.

Співачка Леді Гага. Фото: Reuters

Співачка Леді Гага у Парижі. Фото: Reuters

Співак Джон Ледженд з родиною. Фото: Reuters

Співак Фарел Вільямс та модель Летиція Каста. Фото: Reuters

Співачка Аріана Гранде. Фото: Reuters

Актор Венссан Кассель з нареченою Нарою Баптістою. Фото: Reuters

Королівське подружжя Монако. Фото: Reuters

Нагадаємо, Селін Діон розповіла про нестерпні страждання. А раніше ми писали, що Селін Діон вразила вишуканим виходом на кінопоказі.