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Джамала выступит на Олимпийских играх 2024

27 июля 2024 08:35
Антонина Завадская - Редактор
Джамала споет на Олимпийских играх-2024 - когда
Украинская певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
Антонина Завадская - Редактор

Певица Джамала анонсировала свое появление на Олимпийских играх-2024. Она споет на сцене украинского дома Volia Space.

Об этом рассказала в Instagram.

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Джамала споет на Олимпийских играх-2024

Сегодня, 26 июля, стартовали Олимпийские игры-2024. Во время соревнований звезды со всего мира будут выступать в Париже. Среди них и украинская звезда Джамала.

Она выйдет 28 июля на сцену украинского дома Volia Space. Выступление начнется около 15.30. Также покажут фильм артистки "Jamala. Songs of Freedom".

"Для меня честь выступать во время проведения Олимпийских игр на сцене украинского дома Volia Spase. В очередной раз имею возможность говорить международному сообществу о нашей борьбе и важности победы для Украины. А также распространять украинскую музыку", — написала Джамала.

Джамала выступит во время Олимпийских игр-2024. Фото: Instagram/jamalajaaa
Джамала выступит в ходе Олимпийских игр-2024. Фото: Instagram/jamalajaaa

Напомним, состоялось изысканное открытие Олимпийских игр, на котором спела Леди Гага и Селин Дион. Также голливудская звезда Иванна Сахно поддержала украинских спортсменов, отправившихся на Олимпиаду.

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