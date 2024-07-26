Іванна Сахно підтримала українських спортсменів

Голлівудська акторка з українським корінням Іванна Сахно. Фото: instagram.com/ivannasakhno/

Відома голлівудська акторка та українка Іванна Сахно звернулась до наших спортсменів. Зірка щиро побажала їм перемоги на Олімпійських іграх у Парижі.

Відповідний ролик був опублікований на її сторінці в Instagram.

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Акторка пишається своїми сильними земляками, які представляють Україну на Олімпійських іграх у розпал війни.

"Сьогодні Україна з гордістю стоїть на Олімпійських Іграх як символ стійкості посеред руйнувань і втрат. Пам’ятаючи про темні часи Другої світової війни, коли Олімпійські ігри були призупинені, ви, наші спортсмени, стоїте тут, щоб показати світу, що історія не має права повторитися", — зазначила знаменитість.

Сахно зворушливо побажала успіху нашим олімпійцям та підкреслила незламний дух нашого народу.

"Олімпійський вогонь, що горить сьогодні, — це не просто символ. Це полум’я свободи, яке ви несете, долаючи темряву. Тож нехай ці ігри стануть не лише святом спорту, але й святом людської гідності та єдності проти тиранії та агресії. Хай прибуде з вами сила. Слава Україні!" — звернулась до спортсменів вона.

Нагадаємо, раніше знаменита акторка, яка зіграла Фібі у культовому серіалі "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано, публічно звернулася до українців зі словами підтримки. А також фронтмен гурту Imagine Dragons у розпал концерту підняв прапор України.