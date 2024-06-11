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Джамала вперше показала свого новонародженого синочка

11 червня 2024 21:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Джамала показала свого маленького сина — фото
Українська співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Артистка Джамала вирішила показати світу свого новонародженого сина. Вона з чоловіком назвала свою третю дитину Алім-Сеїт Бекір.

Фото зірка виклала в Instagram.

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Джамала мило показала свого сина Алім-Сеїта Бекіра

Джамала ретельно приховувала свою вагітність від медіа, допоки не вирішила розповісти про це на Нацвідборі Євробачення. Співачка нещодавно народила і поділилась милою світлиною дитини. На фото артистка обережно тримає хлопчика на руках. Вона загорнула Алім-Сеїта Бекіра  у теплу білу ковдру та вдягнула в шапочку. 

Джамала з третім сином. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала з третім сином. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Це вже третій син Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова. Також пара виховує 6-річного Еміра-Рахмана та 3-річного Селіма-Гірая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Нагадаємо, росіяни погрожують відняти майно Джамали, яке залишилось в окупованому Криму. Також зірка ділилась зворушливими фото з пологового будинку.

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Джамала

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