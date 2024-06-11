Джамала показала свого маленького сина — фото

Джамала вперше показала свого новонародженого синочка
Артистка Джамала вирішила показати світу свого новонародженого сина. Вона з чоловіком назвала свою третю дитину Алім-Сеїт Бекір.
Фото зірка виклала в Instagram.
Джамала мило показала свого сина Алім-Сеїта Бекіра
Джамала ретельно приховувала свою вагітність від медіа, допоки не вирішила розповісти про це на Нацвідборі Євробачення. Співачка нещодавно народила і поділилась милою світлиною дитини. На фото артистка обережно тримає хлопчика на руках. Вона загорнула Алім-Сеїта Бекіра у теплу білу ковдру та вдягнула в шапочку.
Це вже третій син Джамали та її чоловіка Бекіра Сулейманова. Також пара виховує 6-річного Еміра-Рахмана та 3-річного Селіма-Гірая.
Нагадаємо, росіяни погрожують відняти майно Джамали, яке залишилось в окупованому Криму. Також зірка ділилась зворушливими фото з пологового будинку.
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