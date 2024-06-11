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Джамала впервые показала своего новорожденного сынишку

11 июня 2024 21:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Джамала показала своего маленького сына.
Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Артистка Джамала решила показать миру своего новорожденного сына. Она с мужем назвала своего третьего ребенка Алим-Сеит Бекир.

Фото звезда выложила в Instagram.

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Джамала усердно скрывала свою беременность от медиа, пока не решила рассказать об этом на Нацотборе Евровидения. Певица недавно родила и поделилась милой фотографией ребенка. На фото артистка бережно держит мальчика на руках. Она завернула Алим-Сеита Бекира в теплое белое одеяло и надела шапочку.

Джамала с третьим сыном. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с третьим сыном. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Это уже третий сын Джамалы и ее супруга Бекира Сулейманова. Также пара воспитывает 6-летнего Эмира-Рахмана и 3-летнего Селима-Гирая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, россияне угрожают отнять имущество Джамалы, которое осталось в оккупированном Крыму. Также звезда делилась трогательными фото из роддома.

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Джамала

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