Джамала показала своего маленького сына.

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка Джамала решила показать миру своего новорожденного сына. Она с мужем назвала своего третьего ребенка Алим-Сеит Бекир.

Фото звезда выложила в Instagram.

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Джамала усердно скрывала свою беременность от медиа, пока не решила рассказать об этом на Нацотборе Евровидения. Певица недавно родила и поделилась милой фотографией ребенка. На фото артистка бережно держит мальчика на руках. Она завернула Алим-Сеита Бекира в теплое белое одеяло и надела шапочку.

Джамала с третьим сыном. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Это уже третий сын Джамалы и ее супруга Бекира Сулейманова. Также пара воспитывает 6-летнего Эмира-Рахмана и 3-летнего Селима-Гирая.

Напомним, россияне угрожают отнять имущество Джамалы, которое осталось в оккупированном Крыму. Также звезда делилась трогательными фото из роддома.