Джамала показала своего маленького сына.

Джамала впервые показала своего новорожденного сынишку
Артистка Джамала решила показать миру своего новорожденного сына. Она с мужем назвала своего третьего ребенка Алим-Сеит Бекир.
Фото звезда выложила в Instagram.
Джамала мило показала своего сына Алим-Сеита Бекира
Джамала усердно скрывала свою беременность от медиа, пока не решила рассказать об этом на Нацотборе Евровидения. Певица недавно родила и поделилась милой фотографией ребенка. На фото артистка бережно держит мальчика на руках. Она завернула Алим-Сеита Бекира в теплое белое одеяло и надела шапочку.
Это уже третий сын Джамалы и ее супруга Бекира Сулейманова. Также пара воспитывает 6-летнего Эмира-Рахмана и 3-летнего Селима-Гирая.
Напомним, россияне угрожают отнять имущество Джамалы, которое осталось в оккупированном Крыму. Также звезда делилась трогательными фото из роддома.
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