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Окупанти погрожують привласнити майно Джамали та її батьків у Криму

8 червня 2024 18:14
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Стас Кожушко
Редактор
Окупанти планують забрати в Джамали та її батьків нерухомість в Криму
Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Окупаційна влада Криму оголосила плани націоналізовувати (привласнити) майно низки фізичних та юридичних осіб, які здійснюють щодо Росії "недружні дії". У списку опинилась і переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала.

Про це у своєму Telegram заявив глава окупаційного парламенту Криму Володимир Константинов.

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За словами колаборанта, місцева прокремлівська влада планує поповнити перелік націоналізованого майна новими об'єктами, що належать 110 особам. За словами Константинова всі вони "підтримують київський режим та спонсорують ЗСУ".

"Серед цих людей — Джамаладінова Сусана Алимівна, відома як співачка Джамала, стосовно якої порушено кримінальну справу, а сама виконавиця оголошена в розшук через фейкову інформацію про Збройні сили Росії, яку вона розповсюджує", — заявив окупант. 

Відзначимо, що наприкінці 1980-х років родина Джамали переїхала до села Малоріченське, що під Алуштою. Мати артистки працювала викладачем у музичній школі, а батько — диригент за освітою. У своїх соцмережах новину про націоналізацію майна родини Джамала поки не коментувала.

Пост глави окупаційного парламенту Криму
Пост глави окупаційного парламенту Криму. Скриншот: Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала показала кадри з пологового. Також ми розповідали, що співачка Камалія присвятила пологам Джамали зворушливий пост у соцмережах.

націоналізація
окупанти
українські зірки
Крим
Джамала
майно

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