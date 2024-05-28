Джамала поділилася кадрами із виписки з пологового — фото

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Відома українська співачка та її чоловік Бекір Сулейманов втретє стали батьками. Зірка народила хлопчика. Виконавиця зачарувала українців кадрами із виписки з пологового.

Відео зірка опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Джамала народила хлопчика

Наприкінці травня з'явився на світ третій син Джамали. Малюка назвали Алім Сеїт-Бекір Оглу Сулейманов.

Співачка поділилася із шанувальниками зворушливиит кадрами з виписки. Артистку прийшли підтримати багато рідних та близьких. Виконавиця не змогла стримати емоції під час привітань та подякувала лікарям.

Співачка Джамала з чоловіком та сином. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала з родиною. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала у пологовому. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Подружжя вже виховує двох спільних синів — 5-річного Емір-Рахмана та 3-річного Селім-Гірайя.

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