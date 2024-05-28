Джамала поділилася кадрами із виписки з пологового — фото

Джамала втретє стала мамою — зірка показала зворушливі кадри з пологового
Відома українська співачка та її чоловік Бекір Сулейманов втретє стали батьками. Зірка народила хлопчика. Виконавиця зачарувала українців кадрами із виписки з пологового.
Відео зірка опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.
Джамала народила хлопчика
Наприкінці травня з'явився на світ третій син Джамали. Малюка назвали Алім Сеїт-Бекір Оглу Сулейманов.
Співачка поділилася із шанувальниками зворушливиит кадрами з виписки. Артистку прийшли підтримати багато рідних та близьких. Виконавиця не змогла стримати емоції під час привітань та подякувала лікарям.
Подружжя вже виховує двох спільних синів — 5-річного Емір-Рахмана та 3-річного Селім-Гірайя.
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