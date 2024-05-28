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Джамала втретє стала мамою — зірка показала зворушливі кадри з пологового

28 травня 2024 14:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джамала поділилася кадрами із виписки з пологового — фото
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка та її чоловік Бекір Сулейманов втретє стали батьками. Зірка народила хлопчика. Виконавиця зачарувала українців кадрами із виписки з пологового.

Відео зірка опублікувала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Джамала народила хлопчика

Наприкінці травня з'явився на світ третій син Джамали. Малюка назвали Алім Сеїт-Бекір Оглу Сулейманов.

Співачка поділилася із шанувальниками зворушливиит кадрами з виписки. Артистку прийшли підтримати багато рідних та близьких. Виконавиця не змогла стримати емоції під час привітань та подякувала лікарям.

Джамалу привітали із народженням сина
Співачка Джамала з чоловіком та сином. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала народила сина
Співачка Джамала з родиною. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала втретє стала мамою
Співачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
З'явився на світ третій син Джамали
Співачка Джамала у пологовому. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Подружжя вже виховує двох спільних синів — 5-річного Емір-Рахмана та 3-річного Селім-Гірайя.

Нагадаємо, раніше ми писали про імовірно вагітну Марію Яремчук. А також танцівник Женя Кот вперше стане батьком.

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