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Джамала впервые отреагировала на похищение оккупантами недвижимости ее родителей

27 июня 2024 21:20
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Стас Кожушко
Редактор
Джамала рассказала о доме родителей в Крыму, который отобрали оккупанты
Певица Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне оккупационные власти Крыма присвоили (или, как они заявили, "национализировали") недвижимость семьи певицы Джамалы в Крыму. Победительница "Евровидения-2016" впервые прокомментировала их действия.

Об этом сообщает Insider, которому 40-летняя артистка дала интервью.

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О том, что недвижимость Сусаны Джамаладиновой (настоящее имя певицы) "национализировали" заявил глава оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов. Кроме артистки под "санкции" попали еще 109 человек. Согласно заявлениям Константинова, все они "поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ".

По словам Джамалы, к отобранному имуществу она не имеет никакого отношения. Впрочем, это ужасная новость для всей ее семьи.

"Это собственность моих родителей, они строили более двадцати лет. Каждый кирпич получали заработанными кровью и потом деньгами. И при чем здесь родители, в международный розыск объявили меня. Я не буду молчать, это точно", — заявила Джамала.

Джамала дом Крым
Архивное фото Джамалы во дворе родительского дома в Крыму. Фото: Instagram/jamalajaaa

Артистка не понимает, как в цивилизованном мире происходит подобный произвол. Джамала уверена, если молчать, то россияне придут к другим крымским татарам, ко всем украинцам на оккупированных территориях, чтобы и дальше совершать свои зверства.

"Сначала оккупируют территорию, а потом забирают там все?! Это — репрессии, это — депортация в современности! Это еще раз демонстрирует самочинство, совершаемое российскими властями", — подытожила победительница песенного конкурса "Евровидение-2016".

Напомним, ранее мы писали, что россияне сгоняют россиян в оккупированную "Асканию-Нову". Также мы рассказывали, что оккупанты цинично подставили актрису, телеведущую Ксению Мишину.

Крым
недвижимость
Джамала
оккупанты
украинские звезды

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