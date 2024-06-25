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Фотошоп та заказуха — росіяни цинічно підставили Ксенію Мішину

25 червня 2024 21:13
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Стас Кожушко
Редактор
Росіяни цинічно звинуватили Ксенію Мішину у висміюванні смертей в Криму
Акторка, телеведуча Ксенія Мішина. Фото: Instagram/misha.k.ua
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, в неділю, 23 червня, робота російської ППО спричинила жертви в окупованому Криму. В пабліках окупантах почали ширити інформацію, в якій дискредитували українську телеведучу, акторку Ксенію Мішину. 

Про це 35-річна зірка розповіла в сторіз свого Instagram.

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Зірка шоу "Холостячка" та серіалу "Кріпосна" родом з окупованого Севастополя. Саме неподалік цього міста під час роботи російської ППО загинули чотири людини та постраждали понад 150. Згодом в пабліках почали поширювати інформацію, що Мішина нібито опублікувала архівне відео, в якому ніжиться на пляжі та написала:  "Зараз би знову пережити ці емоції. Але не всі їх можуть пережити, так?".

Росіяни зазначили, що таким чином акторка познущалась з жертв та потерпілих трагедії. А ще додали — Мішина живе в столиці Польщі, Варшаві. Мовчати Ксенія не стала та двома мовами (українською та російською) звернулась до користувачів соцмереж. 

"Фотошоп та заказуха. Жодних сторіз я не робила. Це повна х**ня з боку місцевих Telegram-каналів. Ніколи і при жодних умовах не буду радіти людським смертям", — написала телеведуча. 

Мішина фейк Крим
Мішина спростувала фейки про себе. Скриншоти: Instagram/misha.k.ua

Також Мішина зазначила — зараз вона взагалі за океаном. Разом з сином Платоном Ксенія прилетіла до Нью-Йорку (США). Саме там зірка зробила селфі, в якому відомим жестом показала ставлення до тих, хто влаштував цькування на неї.

Мішина Крим
Ксенія Мішина показує середній палець росіянам. Скриншот: Instagram/misha.k.ua

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ксенія Мішина відсвяткувала своє 35-річчя. Також ми писали, що російська акторка Тетяна Кравченко, яка відома українцям за роллю Валюхи у серіалі "Свати", неочікувано забажала помирити росіян та українців.

Ксенія Мішина
соцмережі
фейки
Севастополь
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