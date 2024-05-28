Джамала поделилась кадрами по выписке из роддома.

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица и ее муж Бекир Сулейманов в третий раз стали родителями. Звезда родила мальчика. Исполнительница очаровала украинцев кадрами с выписке из роддома.

Видео звезда опубликовала в Stories на своей странице Instagram.

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Джамала родила мальчика

В конце мая появился на свет третий сын Джамалы. Малыша назвали Алим Сеит-Бекир Оглу Сулейманов.

Певица поделилась с поклонниками трогательными кадрами с выписки. Артистку пришли поддержать много родных и близких. Исполнительница не смогла сдержать эмоции во время поздравлений и поблагодарила врачей.

Певица Джамала с мужем и сыном. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала с семьей. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала в роддоме. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Супруги уже воспитывают двух общих сыновей - 5-летнего Эмир-Рахмана и трехлетнего Селим-Гирайя.

Напомним, ранее мы писали о предположительно беременной Марии Яремчук. А также танцовщик Женя Кот впервые станет отцом.