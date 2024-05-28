Джамала поделилась кадрами по выписке из роддома.

Джамала в третий раз стала мамой — звезда показала трогательные кадры из роддома
Известная украинская певица и ее муж Бекир Сулейманов в третий раз стали родителями. Звезда родила мальчика. Исполнительница очаровала украинцев кадрами с выписке из роддома.
Видео звезда опубликовала в Stories на своей странице Instagram.
Джамала родила мальчика
В конце мая появился на свет третий сын Джамалы. Малыша назвали Алим Сеит-Бекир Оглу Сулейманов.
Певица поделилась с поклонниками трогательными кадрами с выписки. Артистку пришли поддержать много родных и близких. Исполнительница не смогла сдержать эмоции во время поздравлений и поблагодарила врачей.
Супруги уже воспитывают двух общих сыновей - 5-летнего Эмир-Рахмана и трехлетнего Селим-Гирайя.
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